أحمد القصير: مشاركات كبيرة ومميزة في شهر الإمارات للابتكار بالشارقة

الشارقة 24 - ناصر فريحات:



قال سعادة أحمد القصير رئيس لجنة الإشراف على شهر الإمارات للابتكار في إمارة الشارقة: افتتح سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة فعاليات شهر الإمارات للابتكار في إمارة الشارقة والتي تقام من 15 وحتى 21 فبراير الجاري والتي تنظم في موقعين مهمين في الإمارة، الموقع الأول واجهة المجاز المائية ويتضمن مشاركة الجهات الحكومية وورش العمل المختلفة.



وأضاف أن الموقع الآخر الذي تقام فيه فعاليات شهر الإمارات للابتكار هو مركز الفلك وعلوم الفضاء في الشارقة ويضم مشاركة الجامعات ويشارك في الدورة الحالية من الفعاليات أكثر من جامعة وهي جامعة الشارقة والجامعة الأميركية والجامعة القاسمية وكلية التقنية العليا وسكاي لاين.



وأشار القصير إلى أن المشاركات في العام الحالي أكبر من السنوات الماضية ولذلك وزعنا الفعاليات في موقعين وذلك لفسح المجال أمام المشاركات العديدة من قبل الجهات الحكومية والجامعات.