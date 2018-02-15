"مهرجان أضواء الشارقة" يضيء "بحيرة خالد"

الشارقة 24:



يضيء مهرجان "أضواء الشارقة" سماء منطقة بحيرة خالد بالشارقة بطيف متعدد الألوان والأبعاد والأشكال ليرسم لوحات فنية إبداعية تبرز رقي الصروح المعمارية في الإمارة، وتتزيّن منطقة البحيرة لغاية 17 فبراير بعروض ضوئية مبهرة في مواقع مختلفة تشمل محيط بحيرة خالد وفي واحة النخيل.



وينير المهرجان واجهات "مسجد النور" بعروض إبداعية من الفنانة سيندي لو تحت شعار "بيت في البحر تحت ضوء القمر" ليكشف الأشكال الهندسية الكونية في الماء، حيث تنتشر الأضواء الساحرة في حركة متناسقة على واجهات المسجد لتشّكل لوحات تجريدية وفن تصويري ومزيج من الصور التي تتفاعل مع هياكل وتفاصيل هذه الجوهرة المعمارية الجميلة.



ويتميز عرض "أرجوحة الضوء" الذي تستضيفه بحيرة خالد الجميلة في الشارقة، باستخدام الفنان نيكولا جوتيه، الذي يمتلك مهارات تقنية عالية، لتقنيات ضوئية متطورة في عرض ديناميكي مذهل، حيث يبدأ الضوء الذي يطلق عليه اسم "الكشاف السماوي" معتمداً على كشافات البحث القوية بمسح السماء المحيطة والمياه في البحيرة، بينما تتحرك الأضواء الأخرى بشكل دائري حر حول البحيرة، لتضيء السماء بطيف متعدد الأبعاد.



ويستمتع زوار واحة النخيل التي تقع بجوار مسجد النور بعروض ترفيهية مبهرة تحت شعار "المتاهة" ويمّثل هذا العرض تجربة غامرة قام بها فريق نومادا للتصميم، حيث يمكن للزوار المشاركة بدخول متاهة الأضواء من خلال إحدى مداخل الأنفاق للاستمتاع بآفاق جديدة في أنفاق الضوء.



يذكر أن جميع العروض تستمر من الساعة السادسة مساءً وحتى الساعة الـ 11 ليلاً خلال أيام الأسبوع، ومن الساعة السادسة مساءً وحتى منتصف الليل في عطلة نهاية الأسبوع.