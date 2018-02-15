سعيد بن صقر القاسمي يشهد ختام الملتقى الأسري بخورفكان

الشارقة 24 – وليـد الشيـخ:

شهد الشيخ سعيد بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بمدينة خورفكان، الخميس، بفندق الأوشيانك بخورفكان، الفعاليات الختامية للملتقى الأسري الـ 16، الذي نظمته إدارة مراكز التنمية الأسرية بالشارقة على مدار 3 أيام متتالية.

بدأت فعاليات ختام الملتقى الذي حمل شعار "بالأخلاق تبنى الأمم"، بالسلام الوطني، ومن ثم فاصل مرئي، وألقت عائشة المر مدير مركز التنمية الأسرية بخورفكان كلمة مدير عام إدارة مراكز التنمية الأسرية، سلطت فيها الضوء على

أهداف ومحاور الملتقى في دورته الـ 16.

من جانبها استعرضت موزة الشحي مدير إدارة فروع مراكز التنمية الأسرية، جانباً من دراسة أعدتها الإدارة بالتعاون مع جامعة الشارقة بعنوان "القيم الأخلاقية.. الواقع والتحديات، دراسة ميدانية في مدينة الشارقة".

وفي إطار جلسة حوارية مطولة أدارها الدكتور محمد بن جرش، ناقش الملتقى العديد من المفاهيم والقضايا الخاصة بالأسرة بمشاركة نخبة من الباحثين.

الشيخة الدكتورة تهاني الصباح، مستشارة أسرية تربوية من دولة الكويت، طرحت في ورقة عمل لها جملة من المفاهيم حول دور مؤسسات التنشئة الاجتماعية في تنمية النسق الأخلاقي، مستعرضة التحولات في مفاهيم الأسرة، وآثار التغيير في البناء الأسري.

وتناولت الصباح في سياق حديثها عدداً من القضايا التربوية والأسرية، مستدله ببعض النماذج المؤسسية الناجحة في هذا السياق على الصعيدين العربي والعالمي، معددة جملة من المقترحات الوقائية والعلاجية لقضايا الأسرة.

من جانبها تناولت فاطمة الكندي، رئيس قسم الدعم الاجتماعي في الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، الحديث الأسرة الإماراتية في الوثيقة الوطنية 2021، مسلطة الضوء على دور القيادة الرشيدة في تنمية الأسرة، وشارحة لمنظومة القوانين والتشريعات المتعلقة بالنسق القيمي والأخلاقي.

وفي الورقة الختامية، تحدث الدكتور خالد سعيد النقبي الناشط في مجالات الأمن والأسرة، عن البعد الاجتماعي والثقافي لمنظومة القيم والنسق الأخلاقي أيضاً، وعلاقتها بتماسك المجتمع.

تمحورت ورقة عمل النقبي حول الموروث الثقافي والاجتماعي والديني لدى الأسرة، والقيم الأسرية الواجبة قديماً وفي الوقت الراهن، كما تعرض لعدد من البرامج والأساليب التربوية لتنمية الأخلاق.

في ختام فعاليات الملتقى، قام الشيخ سعيد بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بخورفكان، يرافقه سعادة عبد الله الصم النقبي رئيس المجلس البلدي السابق بخورفكان، بتكريم المشاركين والداعمين للملتقى.