سلطان القاسمي يصدر قانوناً بتعديل قانون البلديات في إمارة الشارقة

الشارقة 24 - راشد حمدان:



أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة القانون رقم 3 لسنة 2018، بشأن تعديل القانون رقم 2 لسنة 2004 بشأن البلديات في إمارة الشارقة.



ونص القانون على أن يستبدل نص المادة رقم 9 من القانون رقم 2 لسنة 2004، بالنص الآتي:



"مدة العضوية في المجلس 4 سنوات تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجوز تمديدها لمدة أو مدد مماثلة، ويستمر المجلس في تصريف أعماله لدى انتهاء مدته إلى أن يتم تعيين مجلس جديد ويجوز إعادة تعيين من انتهت عضويتهم".



ويعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وعلى تنفيذه كل فيما يخصه، وينشر في الجريدة الرسمية.