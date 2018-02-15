سلطان القاسمي يصدر قراراً إدارياً بتعديل قرار إنشاء جمعية أصدقاء السرطان في الشارقة

الشارقة 24 - راشد حمدان:



أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة القرار الإداري رقم 3 لسنة 2018، بتعديل القرار الإداري رقم 6 لسنة 2007، بشأن إنشاء جمعية أصدقاء السرطان بإمارة الشارقة.



ونص القرار على أن تعدل المادة 4 من القرار الإداري رقم 6 لسنة 2007، بإضافة اختصاص جديد لمجلس إدارة جمعية مرضى أصدقاء السرطان بإمارة الشارقة، ينص على الآتي:



- إنشاء عيادات طبية توعوية متنقلة للكشف المبكر عن السرطان والتوعية الصحية.



ويُعْمَـل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية كلٌ فيما يخصه ويُنشر في الجريدة الرسمية.