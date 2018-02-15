المالية المركزية بالشارقة تشارك في فعاليات أسبوع الابتكار

الشارقة 24 – وام:



تشارك دائرة المالية المركزية بالشارقة في فعاليات أسبوع الابتكار بالشارقة والتي ستنطلق الخميس وتستمر حتى 21 فبراير الجاري في واجهة المجاز المائية، تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي للإمارة.



وتأتي مشاركة الدائرة في فعاليات الأسبوع انطلاقاً من حرصها على تعزيز مكانة دولة الإمارات بشكل عام وإمارة الشارقة بشكل خاص كمركز عالمي للابتكار وبناء القدرات ونشر ثقافة الابتكار إضافة إلى تحفيز الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة والأفراد على تبني ممارسات الابتكار من خلال إطلاق وتنفيذ مبادرات وأفكار نوعية على مستوى الدولة.



وتعرض الدائرة خلال هذه المشاركة أحدث أنظمتها وبرامجها وتطبيقاتها المبتكرة ومن أبرزها نظام دفع رسوم المعاملات الحكومية باستخدام بطاقة الهوية حيث تعتبر الشارقة أول حكومة على المستوى المحلي والإقليمي تستخدم بطاقة الهوية في سداد وتحصيل هذه الرسوم.



وقال سعادة وليد الصايغ مدير عام الدائرة المالية المركزية "تحرص الدائرة على المشاركة في أسبوع الابتكار بالشارقة الذي يشكل جزءاً من منظومة متكاملة ترصد أبرز ملامح الابتكار في الجهات الحكومية بالإمارة ومن بينها دائرة المالية المركزية التي أطلقت العديد من الأنظمة والتطبيقات التي ترسخ مكانة الشارقة في مجال الابتكار من أجل التسهيل على المتعاملين من المؤسسات والأفراد".