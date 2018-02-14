أسماء الجويعد: "الشارقة للصحافة" ينظم سلسلة لقاءات "تواصل" بين الإعلاميين والجهات الحكومية بـ 2018

الشارقة 24 – ناصر فريحات:



قالت أسماء الجويعد، مديرة نادي الشارقة للصحافة، التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، إن النادي نظم لقاء تواصل ضمن سلسلة لقاءات "تواصل" التي يهدف النادي إلى تنفيذها على مدار العام بين الإعلاميين الذين يمثلون وسائل الإعلام والصحف المحلية، ومسؤولي الجهات الحكومية بالشارقة، بهدف تقريب وجهات النظر والبحث بآليات التعاون وتعزيز التواصل وتطوير فرص التعاون المتبادل بين الطرفين.



وأضافت نظمنا الأربعاء لقاء مع سعادة هناء سيف السويدي، رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة، وإن شاء الله سيتم الإعلان عن اللقاءات القادمة ضمن برنامج لقاء "تواصل"، مشيرة إلى أنه من خلال الاستبيان مع الصحافيين وردود الأفعال من قبلهم سيتم اختيار الجهات الحكومية التي سننظم اللقاء معها في الفترة المقبلة.



وأكدت الجويعد أن اللقاء يتماشى مع الأهداف المجتمعية والمهنية للنادي وحرصه على تنظيم الملتقيات والجلسات النقاشية الهادفة، وخدمة أهداف العمل الإعلامي، والمساهمة في تحقيق أهداف الهيئات الحكومية، بما يخدم الصالح العام، مع تعزيز التعاون الإيجابي مع مختلف الصحف والجهات الإعلامية على مستوى الدولة.



وقالت إن نادي الشارقة للصحافة يعمل على تنظيم العديد من الفعاليات واللقاءات والبرامج التدريبية على مدار العام، وإن النادي سينظم عدداً من الدورات التدريبية بالتعاون مع طومسون رويترز خلال الأشهر القادمة، بما يخدم العمل الصحافي والإعلامي في إمارة الشارقة ودولة الإمارات بشكل عام.