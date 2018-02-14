"استشاري الشارقة" يطلق مبادرة مجتمعية تحت شعار "فرحة يتيم"

الشارقة 24 – وام:



أطلق المجلس الاستشاري بإمارة الشارقة الأربعاء بمقره أولى مبادراته لعام زايد، والموجهة لأيتام الشارقة المنتسبين لمؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي، وذلك بالتعاون مع العربية للطيران وهيئة مطار الشارقة الدولي ممثلة في وكالة مطار الشارقة للسفريات لتحقيق أمنيات لأيتام الشارقة تحت شعار "فرحة يتيم" من خلال الشراكة الفاعلة بين القطاع الحكومي والخاص للاهتمام بإحدى شرائح المجتمع - الأيتام متمثلة في إيفاد 12 يتيماً مع ذويهم لأداء مناسك العمرة .



حضر حفل إطلاق المبادرة الشيخة الدكتورة تهاني الصباح استشارية تربوية من دولة الكويت، وسعادة خولة عبد الرحمن الملا رئيسة المجلس الاستشاري بالشارقة، وسيف محمد السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، وعدد من رؤساء ومدراء الدوائر الحكومية والخاصة والشركاء الاستراتيجيين .



وأكدت خولة الملا في كلمتها حرص المجلس على طرح المبادرات المجتمعية في عام زايد والاهتمام بشريحة الأيتام وتعزيز الشراكة بين مختلف المؤسسات والجهات .



من جانبه أشار عبد الرحمن بن طليعة مدير الشؤون التنفيذية في شركة العربية للطيران إلى حرص الشركة على القيام بدور فاعل في عام زايد وتحقيق أمنية يتيم من خلال تحقيق أمنية الطفل اليتيم الإماراتي زايد بتحليقه في عالم الطيران وحصوله على رخصة القيادة من قبل الهيئة العامة للطيران المدني.



وتابع كان للطفل زايد أمنية وهي التعرف على الطائرة وعالم الطيران عن كثب، ولربما كان تحقيق هذه الأمنية النواة لخلق قائد طائرة إماراتي في المستقبل القريب، لقد سررنا بزيارة زايد وجولته في مقصورة الطائرة وتحليقه في جولة من خلال "محاكي الطيران".



من جانبها قالت مريم الضنحاني نيابة عن مدير عام مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي، إن هذه المبادرة فتحت أبواب السعادة لأيتام التمكين ورسمت أبعاداً مثمرة لتعاون مؤسسي راقٍ سُطرت نتائجه لإسعاد أيتام التمكين الاجتماعي، مثمنة الدور الإيجابي الذي قامت به العربية للطيران ومساهمتها مع المجلس في تحقيق أمنيات أيتام المؤسسة وتحقيق حلم الطفل زايد بأن يكون طياراً.



وأكد علي سالم المدفع أن مبادرة تحقيق أمنية أيتام الشارقة الذي أطلقها المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة بالتعاون مع هيئة مطار الشارقة الدولي ووكالة مطار الشارقة للسفريات تأتي ضمن المبادرات المجتمعية والإنسانية التي تحرص الهيئة على المشاركة فيها ضمن خططها الاستراتيجية الرامية إلى دعم أواصر المجتمع.



وأضاف المدفع أن هذه المبادرة تأتي ضمن سلسلة من المبادرات التي أعدتها هيئة مطار الشارقة الدولي بالتزامن مع "عام زايد" الذي يعتبر فرصة للتعبير عن فخرنا واعتزازنا بالإنجازات والمكتسبات العظيمة لهذا القائد - طيب الله ثراه.



وفي ختام الحفل كرمت رئيسة المجلس، الجهات المتعاونة والمبادرة في تحقيق مبادرة فرحة يتيم.. مشيدة بجهودها كما جرى تكريم عضو المجلس أحمد بوكلاه لطرحه فكرة مبادرة فرحة يتيم وجهوده في تعزيز تعاون المجلس مع العديد من الجهات لخدمة المجتمع.