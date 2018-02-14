هناء السويدي: 1.5 مليون زائر متوقع لمراكز "البيئة والمحميات الطبيعية" بالشارقة 2018

الشارقة 24 – ناصر فريحات:



قالت سعادة هناء السويدي، رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية لـ "الشارقة 24": اجتمعنا ولله الحمد الأربعاء مع نادي الشارقة للصحافة الذي نظم لقاء تواصل مع مجموعة كبيرة من الصحافيين والهدف منها تسليط الضوء على خطط واستراتيجيات الهيئة، وتعزيز التعاون المشترك مع الصحافيين، وتوصيل رسالة هيئة البيئة والمحميات الطبيعية من خلال التوعية البيئية.



وأضافت: تم طرح عدد من الجوانب خلال اللقاء مع الصحافيين ونادي الشارقة للصحافة، مثل المحميات الطبيعية وإعادة تأهيلها، وكذلك تناولنا موضوع المنتج الجديد وهو السياحة البيئية والمتوقع استقطاب نحو مليون إلى مليون ونصف المليون زائر للمراكز الموجودة بالهيئة والمحميات الطبيعية سواء في مدينة الشارقة أو المنطقة الوسطى والشرقية خلال العام الجاري 2018.



وأردفت سعادة هناء السويدي: بحثنا أيضاً التفاعل وكيفية التعاون بيننا وبين الصحافة من خلال البرامج التوعوية، ومن خلال تطبيق القرارات ومن أهمها قرار منع التدهور البيئي وتطبيق الغرامات التي تتراوح بين 500 درهم إلى 50 ألف درهم، وكيفية القضاء على الظواهر السلبية الموجودة عندنا وبعض السلوكيات الخاطئة، ومن المحاور الأخرى التي تناولناها خلال اللقاء كيفية تسليط الضوء على مراكز التعلم عندنا في إمارة الشارقة من خلال طلاب المدارس والزيارات النوعية للطلاب والحصص التعليمية ومدتها 45 دقيقة لطلاب المدارس ونستقطب حالياً أكثر من 700 طالب يومياً في مراكز التعلم، سواء في مركز واسط للأراضي الرطبة ومراكز منتزه الصحراء أو مركز الحفية أو مركز الطيور الجارحة.