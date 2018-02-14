"سياحة الشارقة" تستعرض فعالياتها في أسبوع الشارقة للابتكار

الشارقة 24:



تنظّم هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة مجموعة من الفعاليات والأنشطة المبتكرة بالتزامن مع "أسبوع الشارقة للابتكار" التي تسعى من خلاله إلى تعزيز مفهوم الابتكار والابداع في القطاع السياحي وتسليط الضوء على خطط ومشاريع الهيئة الرامية إلى ترسيخ ثقافة الابتكار التي تسهم في إنعاش القطاع السياحي وغيرها من القطاعات الاخرى.



وأكّد سعادة خالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، على أهميّة مشاركة الهيئة في "أسبوع الشارقة للابتكار" بالتعاون مع اللجنة المشرفة على شهر الإمارات للابتكار في إمارة الشارقة، تجسيداً لتوجّه الدولة بكافة إماراتها في تعزيز الابتكار والإبداع في كافة المجالات، حيث تسعى الهيئة إلى تعزيز إسهاماتها في هذا المجال الذي يستشرف المستقبل بفكر حديث ورؤية جديدة.



وأضاف: "نحرص بمختلف كوادرنا الوظيفية واستراتيجياتنا، على طرح أفكار ذات أبعاد ابتكارية تساهم في تنمية وتطوير المقومات والقدرات السياحية في الإمارة، حيث تعمل الهيئة على ترسيخ ثقافة الابتكار والابداع باعتبارها من أهم المحاور الاستراتيجية لرؤية سياحة الشارقة 2021، ونتطلع بأن يصبح أسبوع الشارقة للابتكار قاعدة للمزيد من الابتكارات على مدى السنوات القادمة وأهم وجهة للابتكار والمبتكرين في الإمارة والدولة".



وتشمل فعاليات الهيئة بـ "أسبوع الشارقة للابتكار" دورة تدريبية في الابتكار وهي شهادة معتمدة في استراتيجية الابتكار التي يتم تقديمها تقديراً للقادة الذين أظهروا قدرات متقدّمة في فهم وإدراك استراتيجية الابتكار، ونموذج أعمال الابتكار، والابتكار في تجربة العملاء.



كما وتتضمن الفعاليات تنظيم ورشة عمل متخصصة "في الابتكار السياحي باستخدام تقنية الليغو"، وهي ورشة منهجية لتسهيل وتحفيز الأفكار حيث يقوم المشاركون بالإجابة على عدد من الأسئلة وإيجاد أفضل الحلول المبتكرة عبر استخدام تقنية الليغو، وتستهدف موظفي الهيئة والجمهور العام.



وتقوم كذلك الهيئة بعرض شعار "أسبوع الشارقة للإبتكار" ضمن عروض مهرجان أضواء الشارقة المقام خلال الفترة من 7 إلى 17 فبراير الجاري في 12 موقعاُ في إمارة الشارقة.



وتسعى الهيئة من خلال تنظيم هذه الفعاليات خلال "أسبوع الشارقة للابتكار" إلى نشر ثقافة الابتكار وتعزيزها في بيئة العمل من خلال توفير حلول مبتكرة وجديدة، حيث تساهم هذه الفعاليات إلى تطوير مهارات المشاركين وحثهم على إيجاد أفضل الممارسات المستدامة والمبتكرة.



كما وتشارك المنشآت الفندقية بإمارة الشارقة في أسبوع الابتكار عبر تقديم خدمات وحلول ابتكارية للنزلاء من خلال عرض تقديمي ولوحات اعلانية في منطقة البهو في المنشآت المشاركة، وذلك ضمن التعاون المشترك بين الهيئة والقطاع الفندقي بالإمارة.