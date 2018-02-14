اللواء الشامسي يستقبل وفداً من مستشفى القاسمي بالشارقة

الشارقة 24:

في إطار تعزيز التعاون بين الهيئات والمؤسسات في حكومة الشارقة، استقبل اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة بمكتبه، وفداً من مستشفى القاسمي برئاسة الدكتور عارف النورياني المدير التنفيذي لمستشفى القاسمي، والوفد المرافق له.

بحضور العميد عارف الشريف مدير عام الموارد والخدمات المساندة، والعقيد عارف حسن هديب مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة، والمقدم طارق المدفع مدير إدارة مكتب القائد العام.



رحب سعادة قائد عام شرطة الشارقة بالوفد، مؤكداً أهمية التعاون القائم بين الجانبين، ودوره في خدمة المجتمع من خلال الجهود المشتركة في معالجة آثار الحوادث والإصابات والتعامل مع حالات الطوارئ.



وأشاد اللواء الشامسي بالخدمات التي يقدمها مستشفى القاسمي والرعاية التي يقدمها للمرضى والمصابين في الحوادث وفق أحدث التقنيات الطبية والأساليب والطرق العلاجية التي يعكف عليها خبراء وأطباء.

من جانبه، أعرب الدكتور عارف النورياني عن شكره وتقديره لسعادة قائد عام شرطة الشارقة على حسن الاستقبال، مؤكداً استمرار التعاون لتحقيق الأهداف المرجوة في كافة المجالات.



وفي نهاية الزيارة، تم تبادل الدروع والهدايا التذكارية بين الجانبين.