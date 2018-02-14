العميد بن عامر يستقبل وفداً من "الإمارات للمواصلات"

الشارقة 24:

استقبل العميد عبد الله مبارك بن عامر نائب قائد عام شرطة الشارقة، بمبنى القيادة، عبد الله سويف الغفلي المدير التنفيذي لدائرة النقل المدرسي بمؤسسة الإمارات للمواصلات، والوفد المرافق له.

وتأتي هذه الزيارة في إطار التعاون المثمر والمستمر بين شرطة الشارقة ومؤسسات المجتمع المختلف، والذي يسعى إلى تعزيز الشراكة وتوحيد الرؤى حول مختلف الموضوعات والتحديات المجتمعية.



تم خلال اللقاء بحث أوجه التعاون والتنسيق بين القيادة العامة لشرطة الشارقة ومواصلات الإمارات في عدد من المجالات التي تهم الجانبين.



وفي نهاية اللقاء، أعرب نائب قائد عام شرطة الشارقة عن تقديره للدور الذي تضطلع به مواصلات الإمارات في دعم وسائل النقل المدرسي في إمارة الشارقة وجهودهم الحثيثة لخدمة المجتمع.



وفي نهاية اللقاء، قدم العميد بن عامر درعاً تذكارياً لوفد مؤسسة الإمارات للمواصلات.



حضر اللقاء العميد عارف الشريف مدير عام الموارد والخدمات المساندة، والمقدم جابر النعيمي نائب مدير إدارة مكتب القائد العام.