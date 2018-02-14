شرطة الشارقة تدعو السائقين إلى الالتزام بتسديد مخالفاتهم قبل 28 فبراير

الشارقة 24:

جددت القيادة العامة لشرطة الشارقة دعوتها لأصحاب المركبات إلى الاستفادة من الفترة المتبقية لتطبيق قرار تخفيض قيمة المخالفات المرورية بنسبة 50% التي تنتهي مع نهاية شهر فبراير الجاري، والالتزام بتسديد مخالفاتهم وتسوية أوضاعهم، مؤكدة أن المهلة غير قابلة للتمديد.



ودعت القيادة العامة لشرطة الشارقة السائقين وأصحاب المركبات إلى الاستفادة من تلك المبادرة في تصحيح أوضاعهم وتفادي العقوبات المترتبة على مخالفة قوانين السير والمرور، والحرص على عدم تكرار المخالفات المرورية والتعرض للعقوبات التي يفرضها القانون، والالتزام التام بقواعد المرور والتقيد بالسلوكيات الإيجابية في قيادة المركبات واستخدام الطريق، وهي الأهداف التي سعت إلى تحقيقها المبادرة الخاصة بتخفيض قيمة المخالفات المرورية، والتي تأتي في إطار حرص القيادة الرشيدة على التخفيف على أصحاب المركبات وتمكينهم من تسوية أوضاعهم وتسديد مخالفاتهم وذلك عبر تطبيق وزارة الداخلية للهواتف الذكية (UAE-MOI).