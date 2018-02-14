"نفط الشارقة" تكرم مدير "الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ"

الشارقة 24:



كرم المهندس حاتم محمد دياب الموسى المدير التنفيذي لمؤسسة نفط الشارقة الوطنية والأمين العام لمجلس النفط، عيسى هلال الحزامي مدير مركز الشارقة التابع للهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، تقديراً لما قدمه من جهد متميز وعمل دؤوب خلال السبع سنوات الماضية، والذي تمثل في تنسيق ودعم ومساندة مؤسسة نفط الشارقة الوطنية.



وتعتبر مؤسسة نفط الشارقة الوطنية من الجهات الرائدة في مجال إنتاج الغاز الطبيعي والمكثفات وغاز البترول المسال في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويمثل مصنع الصجعة التابع لمؤسسة نفط الشارقة الوطنية المركز الرئيسي لعمليات إنتاج وتسييل وتوزيع الغاز في الإمارات الشمالية حيث تلتقي كافة خطوط الغاز الرئيسية في المنطقة تقريباً.



وتقوم مؤسسة نفط الشارقة الوطنية بتشغيل ثلاثة حقول للمكثفات الغازية ومعمل كبير لمعالجة الغاز بجانب منفذين للتصدير وللتوزيع داخل الإمارات الشمالية على امتداد السنوات الـ 35 الماضية.