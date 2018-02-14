نادي الشارقة للصحافة ينظم لقاء بين ممثلي الصحف المحلية وهيئة البيئة والمحميات الطبيعية

الشارقة 24:

نظم نادي الشارقة للصحافة التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، جلسة حوارية لعدد من ممثلي الصحف المحلية مع مسؤولي هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة، حيث عقد اللقاء يوم الأربعاء في الحديقة الإسلامية بمنتزه الشارقة الصحراوي.

وتناول اللقاء الذي حضرته هناء سيف السويدي، رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة، وأسماء الجويعد، مديرة نادي الشارقة للصحافة، آليات تعزيز التعاون بين الطرفين، والتعرف على الفرص المتاحة لتحقيق المزيد من التطور ضمن نطاق العمل.

واستعرضت هناء السويدي خلال اللقاء إنجازات الهيئة وما حققته على مدار السنوات الماضية، بالإضافة إلى خطط واستراتيجيات العمل المستقبلية ودور الهيئة المجتمعي سواء على مستوى السياحة أو التوعية البيئية من خلال المبادرات والأنشطة المختلفة، كما لفتت إلى أنه من المتوقع أن يتم استقطاب نحو ما يتراوح ما بين مليون ومليون ونصف سائح بمراكز الهيئة المختلفة خلال العام الحالي 2018.

وتقدمت هناء سيف السويدي، رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة بالشكر لنادي الشارقة للصحافة وممثلي الصحف المحلية، على اللقاء الإعلامي ومبادرة تواصل التي تخدم الأهداف الإيجابية، مؤكدة على حرص الجانبين على التعاون في المجال الإعلامي، من أجل تعزيز حضور إمارة الشارقة، وتسليط الضوء على جهود الهيئة ومبادراتها في مجالات حماية البيئة والموارد الطبيعية والتنوع الحيوي.

وأكدت السويدي، أن الهيئة كانت دائماً سباقة في تطوير تعاونها مع وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، التي تعتبرها شريكاً في النجاحات والإنجازات التي حققتها، وتسهم في نشر رسائل التوعية والتثقيف حول البيئة والطبيعية بين أفراد المجتمع، بما يحافظ على استدامة الموارد والثروات الطبيعية للأجيال المقبلة، مثمنة جهود نادي الشارقة للصحافة في تقديم جميع التسهيلات اللازمة لتحقيق هذا الهدف.

وقالت أسماء الجويعد، مديرة نادي الشارقة للصحافة، أن اللقاء يأتي ضمن سلسلة لقاءات "تواصل" التي يهدف النادي إلى تنفيذها على مدار العام بين ممثلي الصحف المحلية ومسؤولي الجهات الحكومية بالشارقة، لتعزيز فرص التعاون المتبادل بين الطرفين، ولفتت الجويعد أن اللقاء يتماشى مع الأهداف المجتمعية والمهنية للنادي وحرصه على تنظيم الملتقيات والجلسات النقاشية الهادفة، وخدمة أهداف العمل الإعلامي، والمساهمة في تحقيق أهداف الهيئات الحكومية بما يخدم الصالح العام، مع تعزيز التعاون الإيجابي مع مختلف الصحف والجهات الإعلامية على مستوى الدولة.

ويعمل نادي الشارقة للصحافة على تنظيم العديد من الفعاليات واللقاءات والبرامج التدريبية على مدار العام بما يخدم العمل الصحفي والإعلامي.