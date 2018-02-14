محمد الشامسي يشكر حاكم الشارقة على ثقته وتعيينه مديراً عاماً لصندوق الضمان الاجتماعي

الشارقة 24:

تقدم سعادة محمد عبيد راشد الشامسي بجزيل الشكر والعرفان لمقام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على ثقته الكبيرة وتعيينه مديراً عاماً لصندوق الشارقة للضمان الاجتماعي.

وأعرب الشامسي عن سعادته الكبيرة لمنحه تلك الثقة التي يتشرف بحملها مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة الصندوق، مضيفاً: "لن أتوانى في بذل قصارى جهدي في المضي قدماً وفق توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة وأن أعمل لخدمة أهداف الصندوق والذي يتجه بكافة أعماله واختصاصاته من أجل خدمة إمارة الشارقة والعمل على ضمان العيش الكريم للمواطن على أرضها".



وكرر الشامسي شكره وثنائه لصاحب السمو حاكم الشارقة، وقال: "بإذن الله سأكون عند حسن الظن وأن أعمل مخلصاً لأداء المهام الموكلة لي في الصندوق لتتكامل مختلف الجهود المخلصة للارتقاء بأعماله وأهدافه".