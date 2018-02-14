"خيرية الشارقة" تشارك في "القوافل الثقافية" بخورفكان

الشارقة 24:

شاركت جمعية الشارقة الخيرية بخورفكان في فعاليات القوافل الثقافية التي نظمتها دائرة الثقافة والإعلام بخورفكان، وتضمنت المشاركة تعريف الجمهور بأنشطة الجمعية والمساعدات التي يتم تنفيذها وطرق ووسائل التبرع لمشاريع الجمعية.

وقال سالم الناعور مدير إدارة الجمعية في خورفكان، إن الجمعية في خورفكان تحرص على التواجد الدائم في مختلف الفعاليات التي يجرى تنظيمها من خلال كافة المؤسسات، حيث تعد المشاركة فرصة لتسويق مشاريع الجمعية المستحدثة ومن ثم دعوة متبرعين جدد لدعم أنشطة الجمعية المختلفة، مؤكداً أن الفرع في حالة عمل دائم لاستقبال المحسنين الراغبين في التعرف على مشاريع الجمعية وحملاتها سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي، ومن ثم وضع صدقاتهم بصناديق الجمعية، ليتسنى تنفيذ وتسويق الكم الأكبر من المشاريع التي تم اعتمادها منذ مطلع العام من خلال الإدارة العليا بالجمعية.

وتابع: "إن إدارة الجمعية في خورفكان تمكنت خلال شهر يناير الماضي من مساعدة 60 حالة مستحقة تنوعت ما بين مساعدات شهرية ومقطوعة، كما تم تسويق 28 مشروعاً من مشاريع الآبار والمساجد في السنغال والفلبين وبنجلاديش وكمبوديا وبوركينافاسو بتكلفة مالية بلغت 300 ألف درهم، كما تم تسويق 28 حالة كفالة جديدة، متوجها بالشكر الجزيل إلى المحسنين أصحاب الأيادي البيضاء على ما دعمهم المتواصل للجمعية ومشاريعها المتنوعة".