وفد من جنوب أستراليا يزور "الشارقة لعلوم الفضاء"

الشارقة 24:

زار وفد من جنوب أستراليا، بالتنسيق مع وكالة الفضاء الإماراتية، مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك، ويضم ممثلين من جامعة جنوب أستراليا، ومركز صناعة الفضاء بجنوب أستراليا، والسفارة الأسترالية، والقنصلية الأسترالية العامة من أجل تحقيق التعاون وتبادل الخبرات والتطوير والعمل على مشاريع الاستثمار في الفضاء في المستقبل القريب.



تفقد الوفد أقسام المركز المختلفة واطلع على الإمكانيات المتوفرة لدى المركز والمشاريع العلمية القائمة، وقد تم عقد اجتماع بين كلا الطرفين وتضمن الاجتماع مناقشة مجالات العمل، كون مركز الشارقة سيبحر في الجانب الصناعي والأكاديمي، حيث اتفقت المؤسسات على عمل جسر تواصل خاص، والعمل في تطوير مستوى الطلبة من خلال أجهزة علمية ومنها نموذج لكوكب المريخ، كما تم الاتفاق والعمل على إرسال بعض الطلاب من أستراليا إلى المركز للاطلاع على الأدوات والأجهزة العلمية وأجهزة المحاكاة والقبة الفلكية، وإرسال طلبة من الإمارات إلى جنوب أستراليا.