سلطان القاسمي يصدر قراراً بتشكيل مجلس إدارة "الشارقة للقرآن الكريم والسنة النبوية"

الشارقة 24 - راشد حمدان:



أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، القرار الإداري رقم (2) لسنة 2018، بشأن تشكيل مجلس إدارة مؤسسة الشارقة للقرآن الكريم والسنة النبوية.



ونص القرار الإداري أن يُشكّل مجلس إدارة مؤسسة الشارقة للقرآن الكريم والسنة النبوية برئاسة سلطان مطر بن دلموك، وعضوية كل من التالية أسمائهم:

1- إبراهيم محمد عبيد النابودة.

2- حمد مصبح الطنيجي.

3- حميد محمد الجروان.

4- صلاح سالم المحمود.

5- عائشة أحمد علي الحويدي.

6- أمل محمد خليفة القصيمي.

7- محمد خميس عبيد محمد النقبي.



على أن يُوزّع المجلس المناصب الإدارية بين أعضائه، ويُنتخب نائباً للرئيس من بين أعضائه وذلك في أول اجتماع له.



ويُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كلٌّ فيما يخصه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.