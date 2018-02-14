يعمل به من تاريخ صدوره

سلطان القاسمي يصدر مرسوماً بتعيين مدير عام لصندوق الشارقة للضمان الاجتماعي

  • الأربعاء 14, فبراير 2018 في 11:14 ص
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المرسوم الأميري رقم 19 لسنة 2018 بتعيين محمد عبيد راشد الشامسي مديراً عاماً لصندوق الشارقة للضمان الاجتماعي بدرجة مدير عام.
الشارقة 24 - راشد حمدان:

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن تعيين مدير عام لصندوق الشارقة للضمان الاجتماعي.

ويقضي المرسوم الأميري رقم 19 لسنة 2018 أن يعين محمد عبيد راشد الشامسي مديراً عاماً لصندوق الشارقة للضمان الاجتماعي بدرجة مدير عام على الكادر الخاص لحكومة الشارقة.

ويعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره وعلى الجهات تنفيذه كل فيما يخصه وينشر في الجريدة الرسمية.