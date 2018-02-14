سلطان القاسمي يصدر مرسوماً بتعيين مدير عام لصندوق الشارقة للضمان الاجتماعي

الشارقة 24 - راشد حمدان:



أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن تعيين مدير عام لصندوق الشارقة للضمان الاجتماعي.



ويقضي المرسوم الأميري رقم 19 لسنة 2018 أن يعين محمد عبيد راشد الشامسي مديراً عاماً لصندوق الشارقة للضمان الاجتماعي بدرجة مدير عام على الكادر الخاص لحكومة الشارقة.



ويعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره وعلى الجهات تنفيذه كل فيما يخصه وينشر في الجريدة الرسمية.