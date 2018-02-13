خالد جاسم المدفع: نهدف للوصول لمليون زائر بمواقع مهرجان أضواء الشارقة

الشارقة 24 - ناصر فريحات:



قال سعادة خالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي لـ "الشارقة 24": نتمنى أن يكون مهرجان أضواء الشارقة 2018 قد قدم شيئاً جديداً للجمهور وللمشاهدين ولكل من تفاعل معنا في هذا المهرجان من هواة تصوير وإعلاميين.



وأضاف في أول يومين من افتتاح المهرجان شهد إقبالاً كبيراً تجاوز 200 ألف شخص في مواقع المهرجان الـ 18، وهذا رقم جيد وإن شاء الله نحقق هدفنا في المهرجان للوصول إلى مليون زائر في مواقع مهرجان أضواء الشارقة 2018.



وأشار المدفع إلى أن مواقع المهرجان تختلف من موقع إلى آخر، وقد جمعنا بعض المواقع، حيث يضم قلب الشارقة 6 مواقع، والمدينة الجامعية فيها 4 مواقع، وتتوزع بعض الفعاليات على المناطق الشرقية الثلاث دبا الحصن وخورفكان وكلباء والمنطقة الوسطى والذيد ومدينة الحمرية.