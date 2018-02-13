شرطة الشارقة تُكرّم أحد منتسبيها لشجاعته

الشارقة 24:



كرّم سعادة العميد عبد الله مبارك بن عامر نائب قائد عام شرطة الشارقة، في مكتبه الشرطي أحمد عبد الله البلوشي من منتسبي القيادة العامة لشرطة الشارقة، تقديراً لشجاعته وتفانيه في القيام بواجبه.



وأشاد سعادة نائب قائد عام شرطة الشارقة، بما قام به المذكور من عمل يدل على مروءته وعمق إدراكه لواجبات وظيفته كرجل أمن واستعداده للتضحية في سبيل الآخرين، والقيام بواجبه في جميع الأوقات والظروف، حيث كان الشرطي البلوشي متواجداً عند ساحل البحر بمنطقة المنتزه بالشارقة عندما سمع أحد مرتادي البحر ينادي مستغيثاً بمن حوله وهو يشارف على الغرق، فما كان من الشرطي إلا أن قفز إلى البحر دون أن يتجرد من ثيابه، وقام بنجدة المستغيث وإنقاذ حياته.



وأكد سعادة العميد بن عامر، أن الشجاعة والتضحية في سبيل الآخرين والمحافظة على حياتهم وسلامتهم، تظل سمة ملازمة للعمل الشرطي ونهجاً ثابتاً في إعداد رجال الشرطة في الدولة وتأهيلهم وتدريبهم على القيام بواجباتهم المهنية.



حضر التكريم، سعادة العقيد الدكتور أحمد سعيد الناعور مدير عام العمليات المركزية بالإنابة، وسعادة المقدم محمد علاي النقبي مدير إدارة المرور والدوريات .