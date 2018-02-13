شرطة الشارقة تُعزز تعاونها مع بنك دبي التجاري

الشارقة 24:



وقعت القيادة العامة لشرطة الشارقة وبنك دبي التجاري، يوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين الجانبين، وذلك بقاعة حميد سيف بالقيادة العامة، بحضور اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، والعميد عبد الله مبارك بن عامر نائب القائد العام، وبرناندز فان ليندر الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري.



وأكد اللواء الشامسي، أهمية مثل هذه الاتفاقيات وضرورة العمل المشترك لبناء شراكات وتعاون مؤسسي للتمكن من المساهمة في الارتقاء بمستوى آليات العمل المشترك، وتعضيد استراتيجيات العمل لدى الطرفين، مشيراً إلى أن هناك الكثير من أنشطة الخدمات المتكاملة التي تدخل ضمن اختصاصات الطرفين وتستدعي التنسيق بينهما.



من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري دعمه للتعاون مع شرطة الشارقة، وعلى أهمية العمل بروح الفريق الواحد، مشدداً على أن مثل هذه الاتفاقيات تدعم الشراكات بين مؤسسات المجتمع بين بما يصب في مصلحة الدولة والمجتمع .



وأعرب قائد عام شرطة الشارقة عن سعادته بتوقيع مثل هذه الاتفاقيات، التي سوف تتخطى إطار مذكرة التفاهم إلى آفاق أرحب وأوسع من تكامل الجهود الداعمة، لتوثيق وتقوية العلاقات في العديد من المجالات.



حضر توقيع الاتفاقية، العميد عارف الشريف مدير عام الموارد والخدمات المساندة، والعقيد راشد الباس مدير إدارة المالية، والعقيد عارف هديب مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة.