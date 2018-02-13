انطلاق مسابقة الرماية التكتيكية في الشارقة بمشاركة 10 فرق

الشارقة 24:

بدأت يوم الثلاثاء، منافسات مسابقة الرماية التكتيكية ضمن منافسات بطولة الشرطة للرماية السنوية السادسة والثلاثين، التي تقام برعاية كريمة من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، التي ينظمها اتحاد الشرطة الرياضي بوزارة الداخلية وتستضيفها القيادة العامة لشرطة الشارقة بميادين الرماية في الخضيرة بمدينة الذيد، بمشاركة 480 رامياً يمثلون 10 فرق من مختلف قيادات الشرطة بوزارة الداخلية، بالإضافة إلى رماة من المملكة العربية السعودية الشقيقة.



شهدت مسابقة الرماية التكتيكية، يوم الثلاثاء، العقيد الدكتور محمد عبد العزيز الحسين مدير المنتخب السعودي عضو الاتحاد الرياضي السعودي لقوى الأمن الداخلي الذي تحدث قائلاً: يسعدني التواجد في ميادين الرماية اليوم لمتابعة بطولة الرماية السنوية السادسة والثلاثين التي ينظمها اتحاد الشرطة الرياضي بوزارة الداخلية، ذلك الحدث الذي يتميز بالعديد من المضامين من أهمها البعد الأخوي والترابط بين البلدين ومشاركة المملكة العربية السعودية في دولة الامارات، تعكس قوة العلاقة والتلاحم وتبادل الخبرات مع الزملاء في ميادين الرماية.



وأشاد مدير المنتخب السعودي عضو الاتحاد الرياضي السعودي لقوى الأمن الداخلي بالناحية التنظيمية وميادين الرماية التي ظهرت بشكل منسق ووفق أحدث المواصفات العالمية، الأمر الذي يعكس مدى اهتمام المسؤولين واللجنة المنظمة برياضة الرماية وإيمانهم بمبدأ صناعة التفوق والطموح اللامحدود وتناغم العمل في ظل بطولة تستخدم 18 ميداناً على مدار ثلاثة أيام، من منافسات مسابقة الرماية التكتيكية، وهذا ليس بالأمر السهل، بل يحتاج إلى كفاءات وخبرات عالية التأهيل وذات فكر رياضي وأمني على مستوى عال من الوعي.



وتوجه بخالص الشكر والتقدير على حسن الاستقبال، وكرم الضيافة، والتسهيلات المقدمة للمنتخب السعودي، وقال نشعر وكأننا في المملكة العربية السعودية، والفائدة الفنية والتنظيمية التي اكتسبناها في الحضور تنعكس في تطوير رياضة الرماية الشرطية على مستوى مجلس التعاون الخليجي والدول العربية، ودولة الإمارات دائماً سباقة في إبهار الجميع بالإبداع والبدء من حيث انتهى الآخرون.



ورفع أسمى آيات الشكر والتقدير للفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية على اهتمام سموه، بمثل هذه البطولات لصقل وتطوير إمكانيات ضباط وزارة الداخلية، ودعم سموه اللامحدود للعديد من البرامج والفعاليات والمسابقات الرياضية التي تعود بالنفع والفائدة على العاملين في وزارة الداخلية كافة، وقال الشكر موصول لسعادة اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة على استضافة هذا الحدث الكبير الذي يشارك فيه مختلف القيادات والإدارات الشرطية بوزارة الداخلية بميادين الرماية بالخضيرة بالذيد، وأيضاً الشكر للعميد محمد حميد دلموج الظاهري الأمين العام لمكتب سمو وزير الداخلية رئيس مجلس إدارة اتحاد الشرطة الرياضي، والشكر لجميع اللجان المنظمة للبطولة والحكام والرماة والراميات من الفرق المشاركة، لإنجاح هذا الحدث المتميز، ونتمنى للجميع التفوق وتحقيق النتائج المتقدمة للوصول إلى العالمية.



وتحدث الأمير سعود بن خالد آل سعود أحد الرماة بفريق المنتخب السعودي في بطولة الرماية لمسابقة الرماية الحركية "التكتيكية" قائلاً: إن الاهتمام بهذه المنافسات دلالة على مدى جسامة المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتق رجل الشرطة، والمتمثلة في حفظ الأمن من خلال منع الجريمة وكشفها والقبض على مرتكبيها، وتلك المهام تتطلب مهارة وحرفية في استخدام السلاح والتعامل معه لتحقيق الغرض المقصود من حمله، وتتحقق هذه المهارة من خلال برامج تدريبية واقعية تطبق على رجال الأمن.



وأكد أهمية مسابقة الرماية الحركية "التكتيكية"، وتحديداً لرجال الشرطة والعاملين في الجهات الأمنية المختلفة، والتي تعتمد بشكل أساسي على السرعة ودقة الرمي واللياقة البدنية، حيث يتعامل الرامي مع عدة أهداف متنوعة ومختلفة من خلال عدة وضعيات، ويكون للرامي الحرية الكاملة في التعامل مع الأهداف، والأخذ بعين الاعتبار احتياطات السلامة، وتوجه بالشكر والتقدير إلى اتحاد الشرطة الرياضي بوزارة الداخلية، والقيادة العامة لشرطة الشارقة على احتضانها البطولة، مشيداً بالتميز الذي أبهر الحضور بحسن التنظيم والتنسيق بين كافة اللجان الجهات، وقال هذا يدل على الخبرة والاحترافية العالية التي وصلت إليها القيادة العامة لشرطة الشارقة في عملية تنظيم وتنسيق ميادين الرماية، وفق أحدث المواصفات العالمية.