العميد ثاني الظاهري: بطولة الشرطة للرماية تعزز قدرات رجل الأمن

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:



قال العميد ثاني راشد الظاهري من القيادة العامة لشرطة أبوظبي، نشكر شرطة الشارقة على حسن الضيافة وتميز التنظيم لبطولة الشرطة للرماية في نسختها الـ 36، كما نوجه الشكر لجميع الفرق المشاركة، واتحاد الشرطة الرياضي، لتنظيمهم هذا الحدث المتميز الذي يقام كل عام، باعتبارها البطولة الرئيسية لاتحاد الشرطة الرياضي بوزارة الداخلية.



وأكد العميد الظاهري، أن بطولة الشرطة للرماية السنوية، تعد من البطولات المهمة، وملتقى وعيداً سنوياً لجميع الرماة في جهاز الشرطة، كونها تركز على تنمية مهارات رجل الشرطة، وتعزز من قدراته ومهاراته، بمختلف أجهزة الشرطة في الدولة، والارتقاء بالرياضات الشرطية، خصوصاً التي تخدم العمل الشرطي، وفي مقدمتها الرماية الشرطية.