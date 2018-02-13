موزة الشحي: الملتقى الأسري شمل فعاليات وتجارب عملية وندوة إعلامية

الشارقة 24 – ناصر فريحات:



قالت موزة الشحي رئيس اللجنة العلمية المنظمة للملتقى الأسري السادس عشر لـ "الشارقة 24"، انطلقت اليوم فعاليات الملتقى الأسري السادس عشر تحت شعار "بالأخلاق تبنى الأمم"، والذي تنظمه إدارة مراكز التنمية الأسرية بالشارقة، هذا الملتقى كان نتاج دراسة تم عرضها من خلال أوراق منتدى اليوم حول واقع التحديات الأخلاقية، وتعرفنا من خلاله على مواطن القوة والضعف في منظومة القيم الأخلاقية.



وأضافت أن جلسات اليوم شملت العديد من النقاط، حيث تطرق الدكتور إبراهيم الدبل في ورقته الأثر الأخلاقي في الأسرة، وشاركت أيضاً الدكتورة تهاني الصباح، كما استضفنا الأستاذة عائشة المهيري، حيث تحدث الدكتور الدبل عن دور المؤسسات التعليمية في النسق الأخلاقي، وأن فعاليات اليوم شملت تقديم تجارب عملية، وورشة للتربويين، وندوة إعلامية تحت عنوان "القيم الأخلاقية والدور الإعلامي".