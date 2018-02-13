شرطة الشارقة تشارك بمنصتين ابتكاريتين ضمن "شهر الإمارات للابتكار"

الشارقة 24:



أعلنت القيادة العامة لشرطة الشارقة عن مشاركتها بمنصتين ابتكاريتين، ضمن «شهر الإمارات للابتكار»، تماشياً مع إعلان صاحب‏ السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن "شهر الإمارات للابتكار".



وتشارك القيادة العامة لشرطة الشارقة في شهر الامارات للابتكار بمجموعة من الورش والمبادرات المبتكرة والتي تخدم المجتمع.



وأكد العميد عبدالله مبارك بن عامر، نائب قائد عام شرطة الشارقة، أن شهر الإمارات للابتكار يرسخ ثقافة جديدة في مؤسساتنا تقوم على الابتكار في كافة المجالات حيث تهدف القيادة العامة لشرطة الشارقة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية الوطنية من خلال إطلاق العديد من المبادرات التي تسهم في تطوير الأداء، وترتقي بالخدمات الأمنية وتعمل على تحفيز روح الابتكار بين منتسبيها في مختلف قطاعاتها والمضي قدماً في هذا الاتجاه، وبذات العزيمة، من خلال الأسس التي وضعتها شرطة الشارقة لتعزيز الابتكار، والبرامج والخطط التي تم تصميمها، مستفيدين من التجارب والخبرات التي تتوفر لدى العاملين بها.



ومن جانبه أشار العقيد عبدالعزيز النومان مدير إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء إلى أن القيادة قامت بتشكيل فريق عمل للإشراف على مشاركة القيادة في شهر الإمارات للابتكار، من خلال وضع وخلق مبادرات ابتكارية هادفة تنعكس آثارها الإيجابية على المجتمع والمنظومة الأمنية.



وقال إن شرطة الشارقة ستشارك خلال أسبوع الإمارات للابتكار بـ 7 ورش، ضمن منصتين في واجهة المجاز المائية ومركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك مشيراً إلى أن شرطة الشارقة حريصة كل الحرص على أن تكون مشاركتها متميزة في هذه المناسبة.