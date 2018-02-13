هيئة مطار الشارقة الدولي تحصل على شهادة "الآيزو" في إدارة أمن المعلومات

الشارقة 24:



حصلت هيئة مطار الشارقة الدولي مؤخراً على شهادة الجودة "آيزو27001:2013 " المتخصصة في نظام إدارة أمن المعلومات لتضيف إنجازاً جديداً إلى سجلها الحافل بالنجاحات، وذلك ضمن جهودها والتزامها الدائم بتقديم خدماتها بأعلى مستويات الجودة وبأفضل الطرق والممارسات العالمية.



وقال سعادة علي سالم المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي: "يعد التميّز جزءاً أساسياً نضعه نصب أعيننا في جميع خططنا الموضوعة لإدارة كافة أعمالنا، ويؤكد حصولنا على شهادة الآيزو 27001:2013 على التزامنا بتطبيق المعايير المعترف بها دولياً، وتوفير أعلى مستويات الخدمة لعملائنا وتأمين السرية التامة لجميع الأطراف التي نتعامل معها وذلك عبر ضمان توفير بيئة فاعلة وآمنة في ذات الوقت.



وأضاف: "يعود هذا التميّز إلى دعم القيادة الرشيدة المستمر وتحفيزها لتبني أفضل الممارسات وتقديم أعلى مستويات الخدمة للمتعاملين بما يسهل عليهم الوصول إلى الخدمات الإلكترونية بشكل آمن وفعال ويعكس الصورة المشرقة لإمارة الشارقة".



من ناحيته أكد الشيخ فيصل بن سعود القاسمي، مدير هيئة مطار الشارقة الدولي، أن الهيئة قامت خلال السنوات الماضية بمجموعة من التحديثات لنظم تكنولوجيا المعلومات، وهو ما مكنها من تقديم أحدث الخدمات الإلكترونية، مشيراً إلى حرص الهيئة على التحديث المستمر لأنظمة تقنية من أجل تيسير العمليات اليومية، مع ضمان الامتثال للمعايير الخاصة بتقنية المعلومات.



وأضاف مدير هيئة مطار الشارقة الدولي: "جاء الحصول على هذه الشهادة بعد أن أتمت الهيئة جميع المراحل اللازمة لتحقيق الامتثال للمعايير الأمنية المطلوبة للحصول على الاعتماد ومنح الشهادة، والتي تتضمن مجالات سياسات أمن المعلومات المتبعة في الهيئة، وإدارة المخاطر الأمنية، واستمرارية الأعمال، وحوكمة أمن المعلومات، والموارد البشرية وإدارة العمليات، وتطوير الأنظمة وحمايتها وغيرها".



وتعد شهادة الآيزو 27001:2013 من أبرز شهادات الاعتماد المعترف بها دولياً في إدارة أمن المعلومات، حيث يتطلب الحصول عليها اتباع وتطبيق سياسات وإجراءات وأنظمة محددة لضمان الحفاظ على سرية وأمن المعلومات، والجدير بالذكر بأن مطار الشارقة حائز على عدة شهادات آيزو ومنها شهادة الآيزو لنظام إدارة الجودة ISO 9001:2015 وشهادة الآيزو لنظام الإدارة البيئية ISO 14001:2015 وشهادة نظم إدارة السلامة والصحة المهنية OHSAS 18001:2007 و شهادة الآيزو لتحقيق رضا المتعاملين ISO 10002.