عادل الزمر: "سايت مي" يستهدف رفع الوعي بالتحديات التي تواجه المعاقين بصرياً

الشارقة 24 - محمود سليم:

أكد عادل الزمر رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمعاقين بصرياً، أن معرض "سايت مي" يستقبل في نسخته الثالثة أكثر من 45 جهة تعرض مجموعة متنوعة من أحدث التقنيات التكيّفية والمنتجات والخدمات المتخصصة بإعادة التأهيل التي تعزز القدرات الوظيفية للمكفوفين وذوي الإعاقة البصرية.

وأشار الزمر في تصريحات لـ "الشارقة 24"، إلى أن هذه النسخة من المعرض تستهدف رفع وعي جميع فئات المجتمع، بالتحديات التي تواجه المعاقين بصرياً، مشيراً إلى أن المعرض يستضيف مؤسسة ألمانية تنفذ ورش عمل لغير المعاقين بصرياً في "بمقهى الظلام"، خلال رحلة مدتها 30 دقيقة.

وتستمر فعاليات المعرض حتى 15 فبراير الجاري، بمشاركة نخبة من الشركات والمؤسسات الرائدة في مجال صناعة وتطوير التقنيات التكيفية الحديثة الخاصة بدمج المكفوفين وتمكينهم في المجتمع من عدة دول.