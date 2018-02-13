شرطة الشارقة تطلق الباقة الخامسة للأرقام المميزة بأسلوب البيع المباشر

الشارقة 24:

أطلقت القيادة العامة لشرطة الشارقة، بالتعاون مع "الإمارات للمزادات"، الشركة الرائدة بالمزادات العلنية والإلكترونية على مستوى الشرق الأوسط، الباقة الخامسة من الأرقام المميزة للوحات السيارات من خلال البيع المباشر يوم أمس الإثنين، وتتضمن 100 رقم من الفئة الثالثة، بواقع 65 لوحة رباعية و35 لوحة خماسية، وهي المرة الخامسة التي يتم طرح أرقام لوحات الشارقة المميزة بأسلوب البيع المباشر إلى الجمهور في الإمارة.

وقال العقيد علي أحمد أبو الزود مدير ادارة ترخيص الآليات والسائقين بالقيادة العامة لشرطة الشارقة: "في إطار جهودنا لتحقيق سعادة المتعاملين، وتلبية احتياجاتهم باقتناء أرقام مميزة لمركباتهم، قمنا بالأمس بإطلاق دفعة جديدة من أرقام الفئة الثالثة وذلك بأسلوب البيع المباشر، وهو الأسلوب الذي نجح في تبسيط عملية اقتناء المتعاملين للأرقام المميزة، وعزز من جهودنا بالتحول نحو الخدمات الذكية عملاً بتوصيات حكومتنا الرشيدة باعتماد الابتكار والخدمات الذكية شعاراً للمرحلة المقبلة من الخدمات الحكومية، حيث تم بيع 50% من الأرقام خلال اليوم الأول من طرح الأرقام بأسلوب البيع المباشر".

وأضاف العقيد أبو الزود قائلاً: "تضمن الإطلاق الجديد 100 رقم من الفئة الثالثة، ونحن نؤكد لعملائنا من خلال هذا الإطلاق أننا مستمرون بتحقيق رؤيتنا بتقديم أرقى الخدمات للجمهور وفق معايير متميزة فائقة الجودة لإسعادهم وتحقيق رضاهم".

وبدوره أشار عمر مطر المناعي، المدير التنفيذي للإمارات للمزادات: "لقد أثبت أسلوب البيع المباشر أنه الأسلوب الأمثل في بيع الأرقام المميزة، نظراً لسهولته وبساطته وقدرته على توفير الوقت والجهد، حيث يعكس العدد الكبير من بيع الأرقام في اليوم الأول اهتمام شريحة واسعة بهذه الأرقام، وسهولة الحصول عليها، ويؤكد مرة أخرى إن شراكتنا في الإمارات للمزادات مع القيادة العامة لشرطة الشارقة، تعتبر من الشراكات التي تهدف لإسعاد المتعاملين، وتوفير تجربة ثرية لديهم في عملية اقتناء أرقامهم المميزة، ولا شك أن هذه الاستراتيجية تطبق على الدوام نهجاً مستداماً في دراسة الأسعار والسوق لتوفير خدمة تتلاءم مع احتياجات وإمكانات العملاء."

ويمكن للمتعاملين الاطلاع على الأرقام المعروضة للبيع المباشر من خلال الموقع الإلكتروني للشركة: www.EmiratesAuction.com أو من خلال تحميل التطبيق المجاني للإمارات للمزادات من أبل ستور أو جوجل بلاي أو زيارة مركز خدمة العملاء لشركة الإمارات للمزادات في مبنى إدارة المرور بمنطقة الرمثاء.

وتمتاز الأسعار المطروحة بالبيع المباشر بتدرجها وتنوعها، وتتراوح بين 3000 درهم و 11.000 درهم، ومن أبرز هذه الأرقام (3455) و (7071) و(1599) و(3040) و (5110) و (17177) و (25525) و (50001) وغيرها العديد من الأرقام المميزة.