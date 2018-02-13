سلطان القاسمي يصدر مرسوماً بتشكيل مجلس ضاحية واسط في مدينة الشارقة

الشارقة 24 - راشد حمدان:

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بتشكيل مجلس ضاحية واسط في مدينة الشارقة، ويقضي المرسوم برقم (18) لسنة 2018، أن يُشكل مجلس ضاحية واسط في مدينة الشارقة من الأعضاء التالي ذكرهم:

1. علي محمد ناصر العويس، السويحات.



2. سلطان يوسف عبيد الشامسي، الياش.



3. عمران حسن عبد الجليل العوضي، القوز.



4. ناجي محمد حسن الحمادي، الرمثاء.



5. عبد العزيز علي محمد الحصان الشامسي، الرماقية.



6. خالد سالم بن سمنوه، الموافجة.



7. عادل أحمد حسين المازمي، الحومة.



ويختار المجلس رئيساً ونائباً للرئيس في أول اجتماع له من بين الأعضاء بالاتفاق أو بالاقتراع السري المباشر وبأغلبية الحاضرين، ويحل نائب الرئيس محل رئيس المجلس في جميع اختصاصاته عند غيابه أو خلو منصبه، وتكون مدة شغلهما للمنصب بحسب ما تُحدده اللائحة التنفيذية لمجالس الضواحي والقرى.



وتكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات تبدأ من أول اجتماع له، ويستمر في تصريف أعماله لدى انتهاء مدته إلى أن يتم تعيين مجلس جديد ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويتهم.



ويُعْمَـل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية كلٌ فيما يخصه تنفيذ أحكامه ويُنشر في الجريدة الرسمية.