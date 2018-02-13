سلطان القاسمي يصدر مرسوماً أميرياً بتشكيل مجلس ضاحية الزبارة في مدينة خورفكان

الشارقة 24 - راشد حمدان:

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بتشكيل مجلس ضاحية الزبارة في مدينة خورفكان.



ويقضي المرسوم الأميري رقم (17) لسنة 2018م أن يُشكل مجلس ضاحية الزبارة في مدينة خورفكان من الأعضاء التالي ذكرهم:



1. خلفان صالح النقبي، الزبارة.



2. عدنان علي حسن الحوسني، حصي.



3. محمد أحمد الغاوي النقبي، الزبارة.



4. خالد موسى إبراهيم البلوشي، حصي.



5. خلفان محمد سعيد مخلوف النقبي، الزبارة.



6. عبد العزيز عبد الله الكسار الحمادي، حصي.



7. راشد سالم عبد الله النقبي، الزبارة.



ويختار المجلس رئيساً ونائباً للرئيس في أول اجتماع له من بين الأعضاء بالاتفاق أو بالاقتراع السري المباشر وبأغلبية الحاضرين، ويحل نائب الرئيس محل رئيس المجلس في جميع اختصاصاته عند غيابه أو خلو منصبه، وتكون مدة شغلهما للمنصب بحسب ما تُحدده اللائحة التنفيذية لمجالس الضواحي والقرى.



وتكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات تبدأ من أول اجتماع له ويستمر في تصريف أعماله لدى انتهاء مدته إلى أن يتم تعيين مجلس جديد ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويتهم.



ويُعْمَـل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية كلٌ فيما يخصه تنفيذ أحكامه ويُنشر في الجريدة الرسمية.