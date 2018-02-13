مذكرة تفاهم بين معهد الشارقة للتراث وهيئة الشارقة للمتاحف

الشارقة 24:

وقّع سعادة الدكتور عبد العزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث، وسعادة منال عطايا، مدير عام هيئة الشارقة للمتاحف، مذكرة تفاهم، أمس الثلاثاء في مقر المعهد، لدعم برنامج دبلوم إدارة المتاحف، أحد برامج الدبلومات المهنية الستة التي أقرها المعهد العام الماضي، على أن يبدأ الالتزام بتنفيذ المذكرة وبنودها اعتباراً من توقيع الطرفين عليها.

وجاء في المذكرة، إنه تماشياً مع أهداف هيئة الشارقة للمتاحف في تقديم أعلى مقاييس الجودة في خدمات المتاحف لمجتمع الشارقة وزوارها، من خلال متاحفها ومعارضها وبرامجها التعليمية والبحثية وبرامج التواصل مع المجتمع، وإيماناً منها بأهمية دفع الانتفاع الفعّال من المتاحف كموارد رئيسية للطلبة المنتسبين في البرامج الثقافية، كانت الرغبة في تعزيز أسس التعاون المشترك والاستفادة من الخبرات والإمكانات المتوفرة لدى الطرفين.



وقال سعادة الدكتور عبد العزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث: "يسرنا جداً توقيع مذكرة التفاهم المشترك مع أحد أبرز شركائنا الاستراتيجيين، هيئة الشارقة للمتاحف، من أجل برنامج دبلوم إدارة المتاحف، أحد برامج الدبلومات المهنية التي أقرها المعهد العام الماضي، وقطع فيها شوطاً مهماً في ظل تفاعل واستجابة وإقبال أعداد كبيرة من المهتمين، وقد حقق البرنامج عموماً نجاحات مهمة وشكل قيمة مضافة للمتدربين الذين انضموا للبرنامج".



ولفت الدكتور المسلم إلى أن بنود المذكرة ومضمونها يعكس أهمية العمل والمشترك والتنسيق والتعاون من أجل تحقيق أعلى مستويات النجاح والتميز والإبداع، كما أنه يؤكد نهج إمارة الشارقة ودولة الإمارات في موضوعات التعاون والعمل المشترك، الأمر الذي يسهم في تحقيق النجاح.



وأشار المسلم إلى حرص معهد الشارقة للتراث على أن تكون مثل هذه المذكرة حاضرة وفاعلة مع بقية الشركاء الذين تربطهم بالمعهد علاقات عمل مشترك، من أجل نفس الأهداف المرتبطة بالتراث وأهميته ومكانته وضرورة الحفاظ عليه وحمايته وصونه ونقله للأجيال، بمختلف عناصره ومكوناته ومجالاته وارتباطاته.



وبدورها قالت سعادة منال عطايا، مدير عام هيئة الشارقة للمتاحف "نحن نتطلع على الدوام لدعم مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة الراغبين بالعمل في القطاع الثقافي، نسعى لأن نتيح الفرصة لطلاب البرنامج للاستفادة من مقتنياتنا العديدة والمتنوعة، بالإضافة إلى إكسابهم الخبرة العملية من خلال الورش والنشاطات الأخرى المقامة بتنظيم مشترك بيننا".



وأوضحت عطايا: "يسرنا العمل مع معهد الشارقة للتراث الذي قام بتوفير التدريب المهني وشهادات الدبلوم في العديد من المجالات بما فيها الإدارة التراثية والدراسات المتحفية، وعليه فإننا نود أن نشكر لهم جهودهم الناجحة ونتطلع إلى هذه الشراكة لمشاركة خبراتنا".



وحيث تلاقت إرادة المعهد مع إرادة الهيئة للمشاركة في تحقيق هذه الأهداف في إطار دعمهم للمؤسسات الحكومية لتحقيق أهدافها الرئيسية، والتي تشمل تعزيز مكانة الشارقة مركزاً للتعليم والتنمية البشرية، ولعب دور رئيس في تطوير المجتمع المحلي، وتوفير مختلف الخدمات التعليمية التي تساهم في تدريب وتطوير المؤسسات المحلية والاتحادية والخاصة.

وتضمنت المذكرة أن تقوم هيئة الشارقة للمتاحف بدعم برنامج دبلوم إدارة المتاحف الذي يطرحه معهد الشارقة للتراث، ورفده بالمساعدات اللازمة من حيث الخبرات البشرية، والزيارات الميدانية، كما يقوم الطرفان بالتخطيط لورش عمل متعلقة بالمواضيع المطروحة في الدبلوم وربطها بالمقتنيات التراثية والتاريخية والأثرية الموجودة في المتاحف، ويعملان على وضع جدول زمني لزيارة طلبة برنامج دبلوم إدارة المتاحف لمتاحف الشارقة المختلفة والمعارض العالمية التي تستضيفها هيئة الشارقة للمتاحف.



وأشارت مذكرة التفاهم إلى أن يقوم كادر من الهيئة بتقديم محاضرات واستشارات حسب حاجة المعهد حول المتاحف وأقسامها المتعددة، وكيفية إدارة المؤسسة المتحفية، وقيادة الجولات المتحفية، وغيرها من خلال خبرات موظفين هيئة الشارقة للمتاحف في هذا المجال.



وتعمل الهيئة وفقاً للمذكرة على تنسيق زيارات طلبة البرنامج مع مختلف المتاحف التابعة لهيئة الشارقة للمتاحف وتسهيل إجراءات الحجز للزيارات والورش التعليمية، وبينت نصوص المذكرة أن من بين مهمات المعهد العمل على إتاحة فرصة استفادة الهيئة من الأنشطة والمشاركة في الفعاليات والمؤتمرات التي يقيمها المعهد، ويقوم كل طرف بتسمية فرق للتعاون في المجالات التي تشتمل عليها هذه الاتفاقية، بهدف تنسيق وتبسيط الإجراءات المشتركة بين الطرفين ومنع الازدواجية، والعمل على ترسيخ مبدأ الشفافية مبدأً أساسياً لإدارة علاقات الشراكة بين الطرفين.