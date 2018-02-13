سلطان القاسمي يصدر مرسوماً أميرياً بتشكيل مجلس ضاحية مويلح في مدينة الشارقة

الشارقة 24 - راشد حمدان:

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المرسوم الأميري رقم (16) لسنة 2018، بشأن تشكيل مجلس ضاحية مويلح في مدينة الشارقة.

ويقضي المرسوم الأميري أن يُشكل مجلس ضاحية مويلح في مدينة الشارقة من الأعضاء التالي ذكرهم:



1. ماجد سالم الجنيد، القراين.

2. سالم راشد سالم الجنيبي، النوف.



3. محمد علي عبد الله الغزال الشامسي، النوف.



4. د. عبد العزيز سعيد عبيد بن بطي المهيري، الجرينة.



5. إبراهيم سيف محمد الياسي بني ياس، النوف.



6. خالد عبد الله الرابوي، القراين.



7. جاسم محمد خميس بن طليعه، النوف.



ويختار المجلس رئيساً ونائباً للرئيس في أول اجتماع له من بين الأعضاء بالاتفاق أو بالاقتراع السري المباشر وبأغلبية الحاضرين، ويحل نائب الرئيس محل رئيس المجلس في جميع اختصاصاته عند غيابه أو خلو منصبه، وتكون مدة شغلهما للمنصب بحسب ما تُحدده اللائحة التنفيذية لمجالس الضواحي والقرى.

وتكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات تبدأ من أول اجتماع له، ويستمر في تصريف أعماله لدى انتهاء مدته إلى أن يتم تعيين مجلس جديد ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويتهم.



ويُعْمَـل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية كلٌ فيما يخصه تنفيذ أحكامه ويُنشر في الجريدة الرسمية.