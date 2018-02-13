سلطان القاسمي يصدر مرسوماً بتشكيل مجلس ضاحية مغيدر في مدينة الشارقة

الشارقة 24 - راشد حمدان:

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 2018 بشأن تشكيل مجلس ضاحية مغيدر في مدينة الشارقة.

ويقضي المرسوم الأميري أن يُشكل مجلس ضاحية مغيدر في مدينة الشارقة من الأعضاء التالي ذكرهم:





1. عبد الرحمن بن كامل الشامسي، الطلاع.



2. أحمد عبد الله عسكر النقبي، الدراري.



3. حسن أحمد عبد الله الخيال، الطرفا.



4. ناصر محمد سعيد عاشور، الرفاع.



5. سلطان إبراهيم عسكر، الشهباء.



6. عبد الرحمن عبيد ساحوه، الخزامية.



7. عمر إسماعيل الزرعوني، الطلاع.

ويختار المجلس رئيساً ونائباً للرئيس في أول اجتماع له من بين الأعضاء بالاتفاق أو بالاقتراع السري المباشر وبأغلبية الحاضرين، ويحل نائب الرئيس محل رئيس المجلس في جميع اختصاصاته عند غيابه أو خلو منصبه، وتكون مدة شغلهما للمنصب بحسب ما تُحدده اللائحة التنفيذية لمجالس الضواحي والقرى.



وتكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات تبدأ من أول اجتماع له ويستمر في تصريف أعماله لدى انتهاء مدته إلى أن يتم تعيين مجلس جديد ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويتهم.

ويُعْمَـل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية كلٌ فيما يخصه تنفيذ أحكامه ويُنشر في الجريدة الرسمية.