"تنفيذي الشارقة" يناقش مشروع قرار بشأن نظام إدارة الأداء لموظفي الحكومة

الشارقة 24 - راشد حمدان:

ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، صباح اليوم الثلاثاء، بمكتب سمو الحاكم، اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.

تناول الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بشؤون الإمارة، وبحث المجلس عن سبل تطوير الخدمات المقدمة في الدوائر والمؤسسات المحلية.

وناقش المجلس مشروع قرار بشأن نظام إدارة الأداء لموظفي حكومة الشارقة، والذي يهدف إلى تطوير أداء الموظفين من خلال تقييم دوري ينسجم مع أهداف الجهات الحكومية، والتشجيع على الابتكار والتميز في إنجاز العمل، وتشجيع الموظفين للعمل بروح الفريق الواحد، وتشجيع التعلم والتطور المستمر.



واستعرض سعادة الدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس دائرة الموارد البشرية وفريق العمل، أمام المجلس، مراحل التنفيذ، وآلية العمل لتحقيق الأهداف المرجوة، مشيراً إلى أن النظام سيكون المرجعية الأساسية لكافة الجهات الحكومية فيما يتعلق بإدارة موظفيها على الوجه الأمثل، مراعين أن يكون وفق المعايير الإدارية العالمية في تنظيم عمل الجهاز الإداري، بحيث يتضمن أسس ومعايير ومستويات قياس أداء الموظف.



وقدم السادة أعضاء المجلس عدد من الملاحظات التي تثري مشروع القرار وتسهم في تطوير أداء العمل للموظفين في الهيئات والدوائر المحلية، ووجه المجلس بتضمين الملاحظات ضمن مشروع القرار، توطئةً لإصداره.



وناقش المجلس المقترح الذي تقدمت به دائرة التخطيط والمساحة بشأن تطوير الخدمات المقدمة وتسهيل الإجراءات المتبعة في الدائرة بما يخدم أكبر شريحة في المجتمع ويحقق المصلحة العامة.



واطلع المجلس على التعديلات المقدمة من المجلس الاستشاري بإمارة الشارقة حول قانون تنظيم مجلس الشارقة الرياضي، ووجه المجلس برفع القانون إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، استكمالاً لدورته التشريعية وتوطئة لإصداره.



وهنأ المجلس التنفيذي رؤساء وأعضاء مجالس البلديات الجدد في مدن ومناطق إمارة الشارقة على الثقة الغالية التي أولاها لهم صاحب السمو حاكم الشارقة، متمنياً لهم التوفيق في أداء مهامهم الوظيفية المنوطة لهم، وقدم المجلس شكره لرؤساء وأعضاء مجالس البلديات السابقين على ما قدموه من جهود مقدرة في خدمة المواطنين وتحقيق رؤية الإمارة.



وضمن ما استجد على جدول الأعمال، اطلع المجلس على المراسيم والقرارات الصادرة من صاحب السمو حاكم الشارقة.