تعاون بين "المكتب الإعلامي" وجامعة الشارقة لتطبيق مساق أكاديمي في الاتصال الحكومي

الشارقة 24:



وقع المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وجامعة الشارقة، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين الطرفين وتبادل الخبرات وتضافر الجهود لخدمة الصالح العام.

وتهدف المذكرة التي وقعها الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام، والأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، أمس الإثنين، في مسرح المجاز، إلى التعاون والعمل المشترك على إصدار كتاب أكاديمي يتناول أفضل الممارسات والمبادرات الفائزة بجائزة الشارقة للاتصال الحكومي من الدورة الأولى وحتى الخامسة، وطرحه كمساق اختياري لقسمي الاتصال الجماهيري، والعلاقات العامة بكلية الاتصال بجامعة الشارقة.

وتعمل الجامعة بموجب المذكرة على إعادة صياغة الكتاب التوثيقي الذي أصدرته الجائزة العام الماضي حول أفضل ممارسات الجهات الفائزة بها في الفئات المختلفة، وفق منهج علمي أكاديمي، ليكون أحد مصادر المعلومات والمرجعيات الأكاديمية في الاتصال الحكومي.

وتتضمن المذكرة عدداً من بنود التعاون الإعلامي والأكاديمي بين الطرفين، والدعم المشترك ضمن مجالات العمل، وتنفيذ البرامج والمبادرات المشتركة.

وأكد الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام حرص المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة على تقديم كل الدعم للمؤسسات العلمية وطلبة الجامعات وإمدادهم بالخبرات العملية، لإعداد الكفاءات المهنية المتميزة القادرة على قيادة الاتصال الحكومي والعمل الإعلامي وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وقال الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي: "إن الاتفاقية تعزز التعاون مع المؤسسات التعليمية وتساهم في رفد المواد النظرية بالتطبيق العملي، وتكمل العديد من المشروعات المشتركة التي تربط المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة بجامعة الشارقة"، معرباً عن تقديره لجهود الجامعة في إعداد نخبة متميزة من الخريجين.

وقال رئيس مجلس الشارقة للإعلام إن الاتفاقية تتوافق مع توجهات المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة في دعم قطاع الطلبة وتحفيزهم على دراسة وامتهان الإعلام والاتصال الحكومي، مشيراً إلى حرص المكتب على إتاحة فرص التدريب والتأهيل لسوق العمل، وإلى التعاون المستمر بين الجهتين ليكون طلبة وشباب الإمارات جزء رئيس من جميع مبادرات وفعاليات المكتب.

وتنص الاتفاقية على التعاون بين الطرفين لإطلاق برنامج على مستوى الخليج العربي يؤهل العاملين في قطاع الاتصال الحكومي للتعامل مع تحديات العصر في المجال ذاته وتنفيذ عمل مشترك متخصص في مجال الاتصال الحكومي ضمن فعاليات المنصة التفاعلية للجائزة على هامش أعمال المنتدى الدولي للاتصال الحكومي.



من جانبه، أكد الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، أهمية الاتفاقية التي تأتي ضمن أهم أدوات وعوامل التنمية الوطنية لمواكبة النهضة الحضارية والعصرية التي أسس لها وطورها ويعزز مسيرتها وتقدمها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ورئيس الجامعة، وتعيشها على نحو عملي إمارة الشارقة على اختلاف دوائرها ومؤسساتها الحكومية والخاصة.



وأوضح بأن مساهمة جامعة الشارقة في تطوير الممارسات في قطاع الاتصال الحكومي التي يسعى إليها المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة عبر تخصيص مساق عن الاتصال الحكومي يشكل تعاوناً هاماً بعائدات تطويرية إيجابية، لا سيما وأن أية إضافات أو تعديلات أو تغييرات ستدخل على هذا المساق ستكون من خلاصة تجارب ومهارات وخبرات المكتب الإعلامي ومكتسباته المعرفية والمهنية.