"استشاري الشارقة" يطلق مبادرته لدعم اتخاذ القرار الخميس

الشارقة 24:

كشفت خولة عبد الرحمن الملا رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة أن المجلس سيطلق مبادرة جديدة تحت عنوان "دعم اتخاذ القرار" الخميس، ضمن فعاليات شهر الابتكار، بالتعاون مع جامعة الشارقة.

وأكدت الملا أن شهر الابتكار في الإمارات فرصة لإبراز إنجازات الدولة، وسعيها للتطور والتميز وتحقيق الريادة في كافة المجالات، لتكون ذات مكانة بارزة بين دول العالم المعنية بالابتكار.

وأشارت الملا إلى أهمية مشاركة المجلس الاستشاري ضمن فعاليات شهر الابتكار، من خلال مبادرة ستمثل إضافة نوعية وهامة للأفكار والمبتكرات المطروحة في شتى المجالات.