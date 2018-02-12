"موارد الشارقة" ومؤسسة "ربع قرن" تناقشان إطلاق دبلوم "التنشيط الشبابي"

الشارقة 24:

عقد اجتماع مشترك بين دائرة الموارد البشرية، ومؤسسة "ربع قرن - لصناعة القادة والمبتكرين"، الإثنين، بمقر فرع الدائرة بالدفين، بهدف تعزيز الشراكة المؤسسية بين الجهتين لتطوير الموارد البشرية في إمارة الشارقة.

حيث استقبل سعادة الدكتور طارق سلطان بن خادم، عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، رئيس دائرة الموارد البشرية، سعادة عبد العزيز عبد الرحمن النومان، عضو مجلس أمناء ربع قرن.

حضر الاجتماع من مؤسسة "ربع قرن" سعادة جاسم البلوشي عضو مجلس أمناء ربع قرن، وخولة شريف الحواي مدير مشاريع ربع قرن، ومن دائرة الموارد البشرية حضر سعادة عبدالله سالم المشوي مدير دائرة الموارد البشرية، وعبدالله إبراهيم الزعابي مدير إدارة شؤون الأفرع، وماجد حمد المري مدير فرع الدفين، وعفاف محمد المرزوقي خبير تدريب، وأسماء حسن المرزوقي مدير إدارة الاتصال الحكومي، وحصة علي مرزوق الشامسي منسق تدريب.

ناقش الاجتماع خطة وآلية طرح دبلومات مهنية متخصصة في التنشيط الشبابي تنفذ بالتعاون مع دائرة الموارد البشرية، توجه لذوي الاختصاص من المنشطين بمؤسسة "ربع قرن"، المعنيين بالتواصل المباشر مع الفئات العمرية المختلفة المنتسبة للمؤسسة من الأطفال والناشئة، بهدف الارتقاء بمستواهم المهني من أجل تقوية وتعزيز دور التنشيط الذي يهتم باحتواء الأبناء في فترة ما بعد المدرسة، ويعنى بصقل مهاراتهم وقدراتهم الابتكارية والإبداعية، ويكسبهم المهارات والإمكانات الحياتية، والقائم على مبدأ العلاقات والتواصل الفعال.

وقد رحب سعادة الدكتور طارق سلطان بن خادم عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، رئيس دائرة الموارد البشرية، بتعزيز التعاون المشترك بين الدائرة ومؤسسة "ربع قرن"، موضحاً أن الدائرة تضع توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ضمن أولوياتها لتحقيق رؤيته في رفع كفاءة العاملين بحكومة الشارقة وتطويرهم.

وثمن الجهود الجبارة التي تبذلها "ربع قرن" بمؤسساتها التي تعمل بالمتابعة الحثيثة، والحرص اللامحدود لقرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيس مؤسسة "ربع قرن" لصناعة القادة والمبتكرين.

وأكد استعداد الدائرة التام لبذل كافة أشكال التعاون مع مؤسسة "ربع قرن"، وتسخير كافة برامجها لمنتسبي المؤسسة وفق التخصصات والمجالات المطلوبة، وتقديم كافة أشكال الخدمات اللوجستية المشتركة بين الطرفين.

وعرضت الدائرة برامجها الحالية المقدمة لتطوير الموظفين والمختصين والأفراد من مختلف الفئات، من الدبلومات المهنية والأكاديمية والوطنية، والدورات والبرامج التدريبية المختلفة، طارحة فرصة الاستفادة منها لمنتسبي مؤسسة "ربع قرن".

بينما قدمت مؤسسة "ربع قرن - لصناعة القادة والمبتكرين" تعريفاً بدورها في تربية الأجيال وصناعة القادة.

وأوضحت أن المؤسسة تنضوي تحتها 4 مراكز، هي: مراكز الأطفال بالشارقة، وناشئة الشارقة، وسجايا فتيات الشارقة، ومنتدى الشارقة للتطوير.

وبين سعادة عبد العزيز عبدالرحمن النومان عضو مجلس أمناء ربع قرن أن مؤسسات ودوائر حكومة الشارقة محظوظة بالتواصل المباشر مع صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، فهو الذي يوجهنا باستمرار لتفعيل الشراكات بيننا كمؤسسات في حكومة الشارقة من أجل تحقيق النتائج والأهداف المرجوة.

وأضاف أن تربية الأجيال وصناعة القادة لن تتم إلا بتبني مرحلة الطفولة، فهي نتيجة نهائية تبدأ جذورها من الاهتمام بالطفل، وأكد أن سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيس مؤسسة "ربع قرن" لصناعة القادة والمبتكرين خلصت إلى ضرورة وجود حلقة متواصلة بين المراحل العمرية، فجاءت هذه المؤسسة التي توحي بالاستدامة؛ لأن تربية الأجيال هي مرحلة ممتدة إلى ما يفوق 25 سنة، وأكد أن المؤسسة تطمح من خلال نتائج هذا الاجتماع إلى التركيز على الكفاءة والاستدامة في كل ما نقدمه للأجيال، مشددين على الجانب التربوي، بامتلاك أدوات التعامل مع الجيل.

وخلص الاجتماع إلى وضع آلية لتنفيذ المقترحات المطروحة، بعمل دراسة جدوى، بالتعاون والتنسيق بين دائرة الموارد البشرية ومؤسسة ربع قرن.