بلدية دبا الحصن تنظم العديد من الفعاليات المجتمعية والترفيهية

الشارقة 24 - وليد الشيخ:

نظمت بلدية مدينة دبا الحصن ممثلة في قسم الزراعة والمتنزهات، وبالتعاون مع مركز التنمية الأسرية والمكتبة العامة فعالية مجتمعية وترفيهية حاشدة بحديقة الشاطئ وسط إقبال كبير من الجمهور.

وقال سعادة طالب صفر مدير بلدية مدينة دبا الحصن، أن الفعالية تأتي ضمن مبادرات البلدية الدائمة والهادفة لتعزيز الروابط الاجتماعية، وإدخال البهجة والسرور على نفوس مختلف شرائح المجتمع، لا سيما صغار السن.

تضمنت الفعالية العديد من الفقرات والأنشطة التوعوية والترفيهية ومنها الورش الفنية والرسم على الوجه وركوب الخيل، فضلا عن توفير جناح للأكلات الشعبية بالإضافة إلى المسابقات والسحوبات.

من جهة أخرى أطلق قسم الزراعة والمتنزهات مسابقة أجمل حديقة مدرسية تحت شعار "غرس الخير في عام الخير"، والتي تتنافس فيها مدارس دبا الحصن على الفوز بلقب أجمل حديقة زهور، وأجمل حديقة فواكه وخضروات.

وتنظم البلدية المسابقة بشكل سنوي ضمن مبادراتها المجتمعية التي تهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية الزراعة ونشر البساط الأخضر، وإتاحة الفرصة أمام الطلبة لإبراز مواهبهم وابتكاراتهم لخدمة المجتمع.

وفي السياق نفسه كشف مدير بلدية مدينة دبا الحصن عن مواصلة العمل بمشروع زيادة المسطحات الخضراء بجزيرة الحصن وزراعة الجزر الوسطية بالشوارع الداخلية للجزيرة، وذلك بهدف تعزيز جمالية الجزيرة، موضحا أن المشروع يتضمن تنفيذ شبكات ري أوتوماتيكية بطول 5000 متر مربع.