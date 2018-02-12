العقيد حسن الشحي يشيد باستضافة شرطة الشارقة لبطولة الرماية الـ 36

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:

قال العقيد حسن الشحي رئيس لجنة الحكام في بطولة الشرطة للرماية الـ 36 أن لجنة الحكام هذا العام تتميز بكثرة عدد الحكام الذين يستطيعون أن يغطوا البطولة بشكل عام حتى مع التعديلات التي حدثت في اللوائح.

وأشار الشحي إلى أن اللوائح كانت منصفة للرماة ومرضية لجميع الفرق المشاركة، مؤكداً أن البطولة في يومها الثاني لم تستقبل أية مشاكل أو احتجاجات والأمور كلها مميزة.

وأضاف رئيس لجنة الحكام أن التنافس شديد بين الفرق المشاركة للحصول على المراكز الأولى والنتائج مرضية، متمنيا التوفيق للجميع.