العميد خليفة المري: الرماية من أهم المخرجات التي يحتاج لها رجل الشرطة

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:

قال العميد خليفة المري رئيس اللجنة المنظمة لبطولة الشرطة للرماية في نسختها الـ 36 أن اليوم الثاني من فعاليات البطولة تضمنت مسابقة البندقية رجال التي تتكون من عدة مراحل 200 متر و100 متر و50 مترا، متمنيا التوفيق لجميع الفرق المشاركة.

وأضاف العميد المري خلال تصريح لـ "الشارقة 24" أن بطولة الشرطة للرماية من أهم البطولات التي تنظمها وزارة الداخلية حيث تجتمع فيها معظم القيادات الشرطية على مستوى الدولة للتنافس على الرماية باعتبارها أهم المخرجات التي يحتاجها رجل الشرطة، مؤكداً أن وزارة الداخلية تعمل دائما على نشر الرياضة بين كل منتسبيها والاهتمام بممارستها لما لها من أثر إيجابي كبير على صحة رجل الشرطة وتنمية قدراته البدنية والنفسية والذهنية.