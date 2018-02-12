شرطة المنطقة الشرقية تنظم محاضرة توعوية لمشرفات الحافلات

الشارقة 24:

عقدت إدارة شرطة المنطقة الشرقية محاضرة توعوية حول السلامة المرورية وذلك بمقر مواصلات الإمارات فرع خورفكان، تأتي المحاضرة ضمن سلسلة من المحاضرات التي يقدمها قسم المرور والدوريات بالإدارة بهدف الحفاظ على سلامة الأبناء أثناء ركوبهم الحافلة والتي استهدفت مشرفات الحافلات المدرسية.

ناقشت المحاضرة التي قدمها الرائد محمد سعيد الشحي مدير فرع المرور والدوريات، العديد من المحاور والرسائل التوعوية الهامة التي تلامس وتهم مشرفات الحافلات المدرسية وذلك من خلال استعراض لمفهوم السلامة المرورية وأهمية نشرها لتحقيق الوعي المروري , كما تطرق المحاضر لأهمية دور المشرفات في المساهمة لنشر الثقافة المرورية للطلاب وذلك من خلال توعيتهم بضرورة الجلوس أثناء سير الحافلة، وربط أحزمة الأمان، بالإضافة إلى أهمية استخدام إشارة قف عند توقف الحافلة ومساعدة الطلاب لعبور الطريق أثناء نزولهم وصعودهم للحافلة بشكل آمن مع مراعاة قواعد عبور الطريق، وأهمية التأكد من خلو الحافلة من الطلاب عند وصولها نقطة النهاية وذلك حفاظاً على سلامة الطلاب.