شرطة الشارقة تسترجع مليوني درهم فقدها صاحبها في عملية "البتكوين"

الشارقة 24:

في عملية أمنية أطلق عليها "البتكو.. وهم" وفي أول جريمة من نوعها للاحتيال عن طريق بيع العملة الافتراضية المعروفة بإسم "البتكوين"، تمكنت أجهزة التحريات والمباحث الجنائية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة من استعادة أكثر من مليوني درهم تعود لشخص هندي الجنسية كان قد تم الاستيلاء عليها عن طريق النصب والاحتيال من قبل شخص باكستاني بالتواطؤ مع أحد أبناء جنسيته، بعد أن قام الجاني وشريكه المتواجد خارج الدولة بإيهام الضحية ببيعه عملات "البتكوين" تعادل قيمتها مليونين و500 درهم.

وكان بلاغ قد ورد إلى إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة الشارقة من شخص هندي الجنسية، يفيد بأنه تعرض لعملية نصب واحتيال فقد خلالها مبلغ مليونين و500 درهم، بعد تورطه في التعامل مع شخصين من الجنسية الباكستانية يتواجد أحدهما خارج الدولة، والآخر في إمارة الشارقة.

وأوضح الشاكي في بلاغه أنه سبق له أن أجرى بعض المعاملات في تداول العملة الافتراضية "البتكوين" حيث كسب بعض الأموال مما شجعه على الاستمرار في هذا النشاط، وأثناء بحثه عبر شبكة الإنترنت فقد تعرف على شخص يعمل في تداول العملة الافتراضية ويقيم بإحدى الدول الآسيوية، ومن خلال تواصله مع المذكور اتفق معه على شراء العملة المشار إليها بما تعادل قيمته مبلغ مليونين و 500 درهم، حيث طلب منه البائع أن يقوم بتسليم المبلغ لشخص يدعى ( ش . ج . م ) من الجنسية الباكستانية يتواجد بالشارقة كي يقوم البائع بتحويل العملة الافتراضية إلى حساب الشاكي، وبعد أن تواصل مع المدعو ( ش . ج . م ) فقد اتفق معه على اللقاء بمقهى في أحد المراكز التجارية بالشارقة لتسليمه المبلغ وإتمام عملية تحويل العملة الافتراضية إلى حسابه عبر الكمبيوتر المحمول أثناء تناولهما القهوة، وبالفعل فقد تقابلا في المحل المتفق عليه حيث قام بتسليم المبلغ إلى المذكور، الذي تظاهر بأنه يقوم بإجراء عملية التحويل عبر جهاز كمبيوتر محمول كان بحوزته، إلا أنه ادعى بوجود ضعف في الشبكة وأنه سوف يعاود المحاولة ريثما يعود من التحدث لبضع ثوان إلى زوجته التي تنتظره بالسيارة بمواقف المركز التجاري، والتي ادعى انها تواجه مشكلة ما، إلا أن المدعو ( ش . ج . م ) غادر ومعه المبلغ دون عودة، وعندما حاول الشاكي الاتصال بهاتفه عدة مرات فقد وجد الهاتف مغلقاً.

وبناءً عليه فقد تم تشكيل فريق أمني لمتابعة القضية، والبحث عن الجاني وملاحقته والقبض عليه.

ومن خلال البحث والتحري، تمكن الفريق من تحديد هوية المشتبه به والتعرف إلى مكان إقامته، وبعد استيفاء الإجراءات القانونية، توجه الفريق إلى الموقع حيث تم القبض على المشتبه به، وبتفتيش مقر سكنه تم العثور بحوزته على معظم المبلغ الذي تم الاستيلاء عليه من الشاكي إلى جانب مجموعة من التحويلات المالية المحدودة التي قام بها مع شريكه المتواجد خارج الدولة، وبجلب المذكور لإدارة التحريات والمباحث الجنائية والتحقيق معه، اعترف بقيامه بالاستيلاء على المبلغ من الشاكي والهروب مدعياً أن كل ما وقع كان من تدبير شريكه المتواجد خارج الدولة، والذي كان على علم بأنه يعاني من ضائقة مالية فطلب منه القيام بعملية الاحتيال لمعرفتهما بأن الشاكي مهتم بالتداول في العملات الرقمية.

وبناءً على اعترافات المتهم، تم توقيفه وإحالته إلى النيابة العامة بالشارقة.

وحذر المقدم محمد حسن الشامسي رئيس قسم التحريات والمباحث الجنائية بشرطة الشارقة أفراد المجتمع من التورط في عمليات التداول غير المأمون في ما يسمى بالعملة الافتراضية، والتي لا يتوفر لديهم معرفة كافية بها وبالضمانات المتعلقة بتداولها خاصةً بعد أن لوحظ تراجع العديد من دول العالم عن الاعتراف بهذا النوع من الأنشطة المالية الرقمية، والشكوك المثارة عالمياً حول حقيقة ما يسمى بعملة (البتكوين) والجهات التي تقف خلفها، والأغراض التي صنعت من أجلها إلى جانب موقف الدولة ومؤسساتها المالية من هذه الأنشطة المريبة، مع التأكيد مجدداً على ضرورة اتخاذ الحيطة والحذر من الوقوع ضحية لعمليات النصب والاحتيال التي تستهدف الناشطين في هذا المجال، والتعامل مع أشخاص مجهولين عبر شبكة الإنترنت دون معرفة كافية بحقيقة هؤلاء الأشخاص، وما يقومون به من أعمال ونشاطات إجرامية.