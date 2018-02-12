"الاستشاري" يطلق مبادرته لتحقيق أمنيات "أيتام الشارقة" الأربعاء

الشارقة 24:

ينظم المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة بمقره، الأربعاء المقبل، حفلاً لإطلاق أولى مبادراته لعام زايد والموجهة لأيتام الشارقة.

ومن المقرر أن يعلن المجلس عن مبادرته الأولى في إطار فعالياته لعام زايد والتي ينفذها بالشراكة مع العربية للطيران وهيئة مطار الشارقة الدولي بهدف تحقيق الأمنيات لعدد من أيتام إمارة الشارقة من المنتسبين لمؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي وهي الجهة الحكومية المعنية برعاية ومتابعة الأيتام.

ومن شأن المبادرة التي يطلقها المجلس أن تعبر عن قيم المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ـ طيب الله ثراه – وتجسيدا لأهداف «عام زايد» من خلال الشراكة الفاعلة بين القطاع الحكومي والخاص للاهتمام بإحدى شرائح المجتمع وهم الأيتام.

وتعكس المبادرة حرص المجلس على تلبية توجيهات القيادة الكريمة وتبني مبادرات ترسخ للقيم والأسس الأصيلة التي غرسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، في نفوس أبناء دولة الإمارات وعلى مختلف الصعد والمجالات.