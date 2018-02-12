سلطان بن أحمد: أبواب "المكتب الإعلامي" مفتوحة لتدريب طلاب جامعة الشارقة

الشارقة 24 - محمود سليم:

وجَّه الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام، الشكر إلى جامعة الشارقة، عقب توقيع اتفاقية التعاون المشترك بين الجامعة والمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقية تدعم توجهات المكتب في دعم وتجهيز الشباب في الجامعة لسوق العمل في الاتصال الحكومي.

وأشار الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، في تصريحات لـ "الشارقة 24"، على هامش توقيع الاتفاقية، إلى أن أبواب المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة مفتوحة لتدريب الطلاب وصقل مواهبهم، لمواجهة تحديات العمل في المجال الإعلامي، معبراً عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية.

وتهدف الاتفاقية إلى التعاون والعمل المشترك على إصدار كتاب أكاديمي يتناول أفضل الممارسات والمبادرات الفائزة بجائزة الشارقة للاتصال الحكومي، في جميع دوراتها، وطرحه كمساق اختياري لقسمي الاتصال الجماهيري، والعلاقات العامة بكلية الاتصال، في جامعة الشارقة.