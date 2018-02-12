كوادر الشارقة تسيطر على حريق بإحدى البنايات السكنية بمنطقة البطينة

الشارقة 24:

سيطرت كوادر الدفاع المدني في إمارة الشارقة ودوريات الأنجاد بالقيادة العامة لشرطة الشارقة على حريق اندلع في إحدى البنايات السكنية بمنطقة البطينة في الإمارة بعد سرعة استجابة لم تتجاوز الدقيقتين تمكنت خلالها من إنقاذ عدد كبير من السكان.

ووفقاً للبيان الصادر عن المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، فإن زمن الوصول السريع وتفاني كوادر دوريات الأنجاد والدفاع المدني في التعامل مع الحادث الذي تدافعت اليه فور إبلاغها حال دون امتداد النيران إلى الشقق المجاورة في المبنى السكني وإنقاذ عدد كبير من السكان الذين تم إجلاؤهم من المبنى.



ونتج عن الحريق وفاة خمسة أشخاص من شقق المبنى السكني بينهم سيدة مغربية مع طفليها أعمارهم أربع وست سنوات وسيدة باكستانية ورجل هندي، وإصابة ستة أشخاص نقلوا على إثرها إلى مستشفى الكويت بالشارقة حيث يتماثلون للشفاء من أعراض حالات الاختناق التي صاحبت وقوع الحريق.



وتعرض 10 أفراد من بينهم تسعة من العاملين بدوريات الأنجاد وأحد العاملين بالدفاع المدني لإصابات تراوحت بين المتوسطة والبسيطة خلال قيامهم بعمليات الإنقاذ حفاظاً على أرواح سكان المبنى السكني، حيث تلقوا العلاج من وحدات الإسعاف الوطني التي تواجدت في موقع الحادث.

وماتزال فرق من الدفاع المدني وخبراء الحرائق بالمختبر الجنائي بشرطة الشارقة يتابعون عملهم في الموقع للتعامل مع بقية آثار الحريق ومعرفة الأسباب التي أدت لوقوعه.



وتشير المعلومات الأولية الصادرة عن القيادة العامة لشرطة الشارقة إلى أن الحريق اندلع في الواحدة و 12 دقيقة من بعد منتصف الليل في إحدى الشقق الواقعة بالدور الأول من المبنى السكني والمكون من ثلاثة طوابق، عندما تلقت غرفة العمليات المركزية بشرطة الشارقة بلاغاً بالحادث انتقلت على الفور فرق من الدفاع المدني ودوريات الأنجاد التي وصلت إلى الموقع خلال دقيقتين من ورود البلاغ وباشرت عملها في إجلاء السكان والتعامل مع النيران ومنع امتدادها إلى الشقق المجاورة.

وأعرب اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة عن عميق أسفه لوقوع الحادث ومواساته لذوي المتوفين، مع تمنياته للمصابين بالشفاء العاجل، مؤكداً على استمرار جهود القيادة العامة في معالجة آثار الحريق والتعرف على أسبابه وإطلاع الجمهور أولاً بأول على المعلومات التي يتم التوصل إليها بما يسهم في التيقظ لوقوع مثل هذه الحوادث ودرء مخاطرها.

من جانبه، أثنى العقيد سامي النقبي مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني بالشارقة على تظافر جهود كوادر الدفاع المدني وشرطة الشارقة واستجابتهم السريعة للسيطرة على الحادث.

وأهاب العقيد النقبي جميع أفراد المجتمع بالأخذ باحتياطات الأمان في المباني السكنية على اختلاف أنواعها، من خلال التأكد من كفاءة وسلامة التوصيلات الكهربائية وإغلاق محابس الغاز قبل النوم واتباع طرق الإخلاء الصحيحة عند الحوادث واستخدام مخارج الطوارئ.

وأكد مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني بالشارقة ضرورة وجود معدات الإطفاء الأولية والوعي والمعرفة الكاملة لدى الأفراد في استخدامها عند الحاجة ومعرفة أرقام هواتف الدفاع المدني وهي 999 و997، وآلية الإبلاغ بالشكل الصحيح عند وقوع الحوادث للحيلولة دون وقوع إصابات أو أضرار.