بلدية الشارقة و"الاستثمار والتطوير العقاري" يبحثان عقد "الملتقى الأول للهندسة"

الشارقة 24:

وقعت بلدية مدينة الشارقة في مقرها بمنطقة المصلى، اتفاقية مع الاتحاد العربي للاستثمار والتطوير العقاري، بهدف التنسيق والتعاون، وتعتزم البلدية من خلالها أيضاً إلى عقد ملتقى هندسي في النصف الثاني من شهر أبريل المقبل، تحت عنوان "ملتقى الشارقة الأول للهندسة – الرؤية العالمية للاستدامة"، بحيث تتكامل الإمكانيات والقدرات فيما بينهما، بما يكفل إنجاح الملتقى للنهوض بالخدمة المجتمعية، تحقيقاً للنفع العام من خلال إلقاء الضوء على الطفرة الهندسية التي تشهدها إمارة الشارقة، والتي جاءت انعكاساً للجهود التي تبذلها البلدية في هذا المجال.

حضر مراسم توقيع الاتفاقية كل من سعادة ثابت سالم الطريفي مدير عام بلدية مدينة الشارقة، وسعادة المهندس خليفة بن هدة السويدي مساعد المدير العام في بلدية مدينة الشارقة لقطاع الهندسة والمشاريع، وسعادة أحمد آل سودين رئيس الاتحاد العربي للاستثمار والتطوير العقاري، ومساعديه المهندس بشار سمحة، والدكتور المهندس أيمن النجار، وعدد من المهندسين لدى الجهتين.

وأكد سعادة ثابت سالم الطريفي مدير عام بلدية مدينة الشارقة، أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار التعاون والتنسيق بين البلدية والجهات المختلفة، لتحقيق تطلعات الجمهور وتطبيق أفضل الممارسات في العمل، والاستفادة من التجارب والخبرات لمختلف الجهات، لاسيما أن البلدية تحرص بشكل دائم على مواكبة التطوير والطفرة النوعية في التقدم والبناء التي تشهدها إمارة الشارقة، فضلاً عن مواكبة الحراك الاقتصادي والمساهمة في دعم مسيرة التنمية والنهضة الاقتصادية والمشاريع النوعية التي تقوم إمارة الشارقة بتنفيذها، والتي جاءت بدعم وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، حيث تعتبر البلدية إحدى الجهات الرائدة في مجال التعاون مع الجهات الأخرى، من أجل الاستفادة من التجارب والخبرات، بما يحقق أعلى معايير العمل والتميز وهي سمة من سمات العمل التي تحرص عليها.

من جانبه، أكد سعادة المهندس خليفة بن هدة السويدي مساعد المدير العام في بلدية مدينة الشارقة لقطاع الهندسة والمشاريع، أن هذه المذكرة تهدف إلى تضافر الجهود بين الطرفين وتعاضد الامكانيات للاستفادة المشتركة من خبرات كل طرف لإخراج الملتقى بصورة مشرقة حتى تثري من ورائه الرؤى الهندسية، بما يلقي بظلاله الإيجابية على النشاط الهندسي في إمارة الشارقة، دعماً لمسيرة البلدية ومجهوداتها السباقة في هذا المجال، وحتى تكون كل الأوساط المهتمة في المجال الهندسي مضطلعة على إنجازاتها وعلى الطرق الهندسية المستحدثة دولياً وإقليمياً، حتى يتسنى للعاملين في المجال الهندسي عموماً مواكبة التطور المضطرد واللامحدود في هذا المجال، إضافة إلى تعزيز البحث العلمي الهندسي والتطبيقي في المجالات ذات الاهتمام المشترك والاطلاع على أحدث الأبحاث والدراسات ذات العلاقة.

وفي السياق ذاته، أوضح سعادة أحمد آل سودين رئيس الاتحاد العربي للاستثمار والتطوير العقاري، أن هذه الاتفاقية تفتح آفاق التعاون في أمور هندسية وإنشائية كبيرة، وتخلق فرصة كبيرة للتعاون في هذا المجال، حيث تشكل إمارة الشارقة نموذجاً يحتذى به في التطوير والتنظيم، كما تشهد تطوراً كبيراً في مختلف المجالات ومنها المجال العقاري، مثنياً على الجهود التي تبذلها بلدية مدينة الشارقة في هذا المجال.