"أشغال الشارقة" تطلع على أفضل ممارسات "البنية التحتية" في التخطيط الاستراتيجي

الشارقة 24:

استقبلت وزارة تطوير البنية التحتية بديوانها في دبي وفداً من دائرة أشغال الشارقة، بحضور عدد من مدراء الإدارات ومهندسي الوزارة، حيث اطلع الوفد الزائر على أفضل الممارسات التي تتبعها الوزارة في مجال التخطيط الاستراتيجي وتصميم وتنفيذ مشاريع البنية التحتية الاتحادية، وآلية إدارة الأداء، والتدقيق على الخطط التشغيلية والاستراتيجية.

كما أَطلعت وزارة تطوير البنية التحتية وفد دائرة الأشغال على المؤشرات الفنية بإدارة المشاريع والصيانة، ومنظومة الحوكمة وآلية تطبيقها، وناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك بما يخدم توجه الدولة ويدعم منظومة البنية التحتية.

وأكدت فاطمة النعيمي مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل، أن وزارة تطوير البنية التحتية وبتوجيهات معالي الوزير الدكتور المهندس عبد الله بلحيف النعيمي، حريصة على العمل المشترك مع مختلف شركائها الاستراتيجيين، وعلى تقديم خبراتها لشركائها في الجهات الاتحادية والمحلية، بما يعود بالمنفعة العامة على الجميع.

واستكمالاً لأجندة الزيارة، تم إطلاع الوفد الزائر على أفضل الممارسات التي تتبعها الوزارة في العمل المؤسسي وتنفيذ المشاريع والتنسيق مع الشركاء المستفيدين من مشاريعها، كما تم إطلاع الوفد الضيف على أبرز إنجازات الوزارة في مجال البنية التحتية، والمبادرات التي تعمل وفقها للمحافظة على المكتسبات التي تحققت في هذا المجال.