ولي عهد الشارقة يكرم فريق "الأكاديمية" لفوزه ببطولة الشرطة للدفاع عن النفس

الشارقة 24 - راشد حمدان:

كرم سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس مجلس أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة، صباح اليوم الإثنين، بمقر الأكاديمية، فريق الأكاديمية الرياضي الحاصل على المركز الأول في البطولة الثامنة للفعاليات الرياضية للكليات والمعاهد ورياضات الدفاع عن النفس والتي نظمها اتحاد الشرطة الرياضي بوزارة الداخلية على مستوى القيادات العامة للشرطة.

وبارك سموه لفريق الأكاديمية حصولهم على المركز الأول في البطولة، الذي يعد حصاد جهود لعمل متواصل من القائمين على الفريق وعزيمة متفانية من رجال الأكاديمية ليمثلوا الأكاديمية خير تمثيل ويحققوا العديد من الإنجازات التي تعد مفخرة لهم وللأكاديمية.

وحث سموه فريق العمل إلى مواصلة رحلة البذل والعطاء لخدمة هذا الوطن الذي يحتاج إلى جهود المخلصين من أبنائه، وتسخير إمكانياتهم وقدراتهم لرفع راية الوطن في كافة المحافل والأصعدة.

وقدم سموه شكره وتقديره إلى كافة العاملين والمدربين في الأكاديمية على حسن أدائهم وتفانيهم في العمل مما أثمر بحصولهم على العديد من الإنجازات والأوسمة.

بدأت مجريات حفل التكريم بوصول سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي لأكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة، حيث كان في استقبال سموه لدى وصوله سعادة اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، والعقيد الدكتور محمد خميس العثمني مدير عام أكاديمية العلوم الشرطية وكبار الضباط بشرطة الشارقة.

واستمع سموه من القائمين في الأكاديمية على ما حققه فريق الأكاديمية الرياضي في البطولة الثامنة للفعاليات الرياضية للكليات والمعاهد ورياضات الدفاع عن النفس، حيث حصد عدداً من الجوائز والكؤوس، فحصل فريق الأكاديمية على المركز الأول في المجموع العام، وكأس المسابقة في الكاراتيه والجوجيستو والرماية، والتايكواندو، كما حل ثانياً في ألعاب القوى وشد الحبل، بالإضافة إلى حصوله على العديد من الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية.

لتبدأ بعدها مراسم التكريم والتقاط الصور التذكارية.

وبدوره، أثنى اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة نائب رئيس مجلس الأكاديمية على الإنجاز الذي حققه الفريق الرياضي بحصوله على المركز الأول ودرع بطولة اتحاد الشرطة الرياضي للعام 2018، لافتاً أن هذا التفوق يؤشر على أن العمل بروح الفريق الواحد قد أثمر وآتى أكله من خلال حصد الأكاديمية وتحقيقها للعديد من الإنجازات ليس على المستوى الرياضي فحسب بل على صعيد كافة التخصصات العلمية والعملية.

ودعا اللواء الزري منتسبي الأكاديمية للحفاظ على هذا المستوى الرفيع والمتقدم والاستمرارية في تحقيق النجاح واستغلال كافة الإمكانات المتاحة لتقديم صورة مشرفة تتناسب ومستوى الدعم والرعاية التي تحظى بها الأكاديمية من قبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس مجلس الأكاديمية.

وقال العقيد الدكتور محمد خميس العثمني مدير عام الأكاديمية: "إن هذا الإنجاز الذي تحقق والإنجازات الأخرى التي تحققت في المجالات التعليمية والتدريبية والإدارية إنما تدل على حجم وعظم المسؤولية التي يحملها العاملون بالأكاديمية على عاتقهم لرفع اسم ومكانة هذا المعقل الأمني الأكاديمي المتميز لفريق عمل متكامل ومتجانس".

وأضاف: "نشعر جميعاً بالرضا التام عما تحقق، وأعيننا ترنو إلى تحقيق المزيد لنردّ ولو بجزء يسير من الدين الذي في أعناقنا تجاه وطننا وحكومتنا وحاكمنا سيدي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس مجلس الأكاديمية، ودعمهما اللامحدود للأكاديمية، حيث حرص ولي العهد اليوم على الحضور لتكريم أبنائه الطلبة والعاملين فيها والتنويه بالجهود التي تقف وراء تحقيق هذا الإنجاز وغيره من الإنجازات الأخرى والتي سنسعى بكل أمانة وإخلاص للحفاظ عليها وتعزيزها في شتى المجالات والتخصصات".